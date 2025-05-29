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ПСЖ договорился о параде в случае победы в финале Лиги чемпионов
Достигли принципиального согласия с местными властями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает L'Équipe, если "ПСЖ" победит "Интер" в финале Лиги чемпионов, то уже на следующий день клуб устроит парад на Елисейских Полях. По информации издания, чемпионы Франции достигли принципиального согласия с местными властями насчёт организации празднования на одном из самых известных проспектов мира.
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Мэр 8-го округа Парижа Жанна д'Отссерр сообщила агентству, что сначала власти не поддерживали идею парада из-за беспокойства владельцев магазинов относительно возможных беспорядков, но решение таки приняли.
"Было согласовано, что по просьбе "ПСЖ" и с согласия Елисейского дворца – официальной резиденции президента Франции – в случае победы состоится парад от круговой развязки Елисейских Полей до Триумфальной арки", – говорится в сообщении.
Местные власти подтвердили, что специальные меры безопасности начнут действовать уже в субботу в 19:00, и движение на Елисейских Полях будет ограничено. Кроме того, мэрия Парижа решила, что Эйфелева башня во время финала будет светиться красным и синим, а также мерцать после каждого гола "ПСЖ".
Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в субботу, 31-го мая. Матч традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.
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