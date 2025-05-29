ПСЖ – Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Чемпионов

Мюнхен ждёт победителя Лиги Чемпионов. "ПСЖ" и "Интер" встречаются впервые в своей истории, да ещё в таком матче.

"ПСЖ" провёл шикарный сезон. Выиграли Лигу 1 и Кубок Франции. В плей-офф Лиги Чемпионов выбили "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал".

"Интер" же был близок к чемпионству Серии А, но на один балл отстал от "Наполи". Итальянский клуб выбил "Фейеноорд", "Баварию" и "Барселону".

Обе команды заслужили финал, но победитель – один. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу 31 мая.

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