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ПСЖ – Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Матч начнётся 31 мая в 22:00 по киевскому времени

ПСЖ – Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Чемпионов

uefa.com

Новина українською

Мюнхен ждёт победителя Лиги Чемпионов. "ПСЖ" и "Интер" встречаются впервые в своей истории, да ещё в таком матче.

"ПСЖ" провёл шикарный сезон. Выиграли Лигу 1 и Кубок Франции. В плей-офф Лиги Чемпионов выбили "Ливерпуль", "Астон Виллу" и "Арсенал".

"Интер" же был близок к чемпионству Серии А, но на один балл отстал от "Наполи". Итальянский клуб выбил "Фейеноорд", "Баварию" и "Барселону".

Обе команды заслужили финал, но победитель – один. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу 31 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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