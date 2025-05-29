Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Интера поделился мыслями накануне финала Лиги чемпионов
Хотят реванша
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Интера" Бенжамен Павар пообщался с медиа накануне финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" и признался, что его партнеры по команде хотят реванша после поражения в финале 2023 года от "Ман Сити".
"ПСЖ" – это замечательная команда. Они доказывают это уже много лет, и, как по мне, сейчас они стали еще стабильнее. Это сплоченный коллектив с замечательным тренером – одним из лучших в мире. Команда играет хорошо, за ними приятно наблюдать. Но в субботу мы не будем наблюдать – мы будем играть.
У нас есть опытные игроки, которые привыкли к подобным ситуациям. Многие хотят реванша после того финала с "Ман Сити". Тогдашнее поражение стало для них уроком – они стали сильнее.
Мы можем достичь чего-то действительно особенного. Сейчас не время об этом думать, но для некоторых это может быть последний большой шанс. Я уже горжусь тем, чего мы достигли вместе, и своей карьерой также. Счастлив быть частью этой команды", – сказал Павар.
Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в субботу, 31-го мая. Матч традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- ФОТО. Мудрик получил медаль победителя Лиги конференций
- Камбек Челси, метания Ротаня и тренерские рокировки в УПЛ. Главные новости за 28 мая
- И Динамо среди обидчиков. Бетис потерпел одно из крупнейших поражений испанских команд в финалах еврокубков
- "Очень большая ошибка, когда мы сразу после матча не извинились", - директор Шахтера вспомнил гол Луиса Адриано Нордшелланду
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой