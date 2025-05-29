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Защитник Интера поделился мыслями накануне финала Лиги чемпионов

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Хотят реванша

Защитник Интера поделился мыслями накануне финала Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Интера" Бенжамен Павар пообщался с медиа накануне финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" и признался, что его партнеры по команде хотят реванша после поражения в финале 2023 года от "Ман Сити".

"ПСЖ" – это замечательная команда. Они доказывают это уже много лет, и, как по мне, сейчас они стали еще стабильнее. Это сплоченный коллектив с замечательным тренером – одним из лучших в мире. Команда играет хорошо, за ними приятно наблюдать. Но в субботу мы не будем наблюдать – мы будем играть.

У нас есть опытные игроки, которые привыкли к подобным ситуациям. Многие хотят реванша после того финала с "Ман Сити". Тогдашнее поражение стало для них уроком – они стали сильнее.

Мы можем достичь чего-то действительно особенного. Сейчас не время об этом думать, но для некоторых это может быть последний большой шанс. Я уже горжусь тем, чего мы достигли вместе, и своей карьерой также. Счастлив быть частью этой команды", – сказал Павар.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в субботу, 31-го мая. Матч традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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