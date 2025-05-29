Защитник Интера поделился мыслями накануне финала Лиги чемпионов

Защитник "Интера" Бенжамен Павар пообщался с медиа накануне финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" и признался, что его партнеры по команде хотят реванша после поражения в финале 2023 года от "Ман Сити".

"ПСЖ" – это замечательная команда. Они доказывают это уже много лет, и, как по мне, сейчас они стали еще стабильнее. Это сплоченный коллектив с замечательным тренером – одним из лучших в мире. Команда играет хорошо, за ними приятно наблюдать. Но в субботу мы не будем наблюдать – мы будем играть.

У нас есть опытные игроки, которые привыкли к подобным ситуациям. Многие хотят реванша после того финала с "Ман Сити". Тогдашнее поражение стало для них уроком – они стали сильнее.

Мы можем достичь чего-то действительно особенного. Сейчас не время об этом думать, но для некоторых это может быть последний большой шанс. Я уже горжусь тем, чего мы достигли вместе, и своей карьерой также. Счастлив быть частью этой команды", – сказал Павар.