Экс-полузащитник ПСЖ оценил работу главного тренера: У него лучшая молодежь в мире, наряду с Барселоной

Экс-полузащитник "ПСЖ" оценил работу главного тренера клуба Луиса Энрике.

Хавьер Пасторе перед финалом Лиги Чемпионов похвалил наставника за работу с молодёжью и назвал качество тренера.

"Он изменил игроков. Он убрал лучших в мире, тех, кто имеет большое имя и влияние, Месси, Мбаппе, Неймара, Верратти, очень важных игроков в футболе, в раздевалке... и заменил их на гораздо более молодую и талантливую команду.

У него лучшая молодежь в мире, наряду с "Барселоной". С технической, тактической и физической точек зрения кажется, что им 27 или 28 лет.

Он изменил состав и стиль. Он стал более коллективным и более ценным в обороне, чем в другие годы, в том числе и в мой", - сказал Пасторе.