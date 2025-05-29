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Экс-полузащитник ПСЖ оценил работу главного тренера: У него лучшая молодежь в мире, наряду с Барселоной

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Экс-полузащитник ПСЖ оценил работу главного тренера: У него лучшая молодежь в мире, наряду с Барселоной

Фото - UEFA.com

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Экс-полузащитник "ПСЖ" оценил работу главного тренера клуба Луиса Энрике.

Хавьер Пасторе перед финалом Лиги Чемпионов похвалил наставника за работу с молодёжью и назвал качество тренера.

"Он изменил игроков. Он убрал лучших в мире, тех, кто имеет большое имя и влияние, Месси, Мбаппе, Неймара, Верратти, очень важных игроков в футболе, в раздевалке... и заменил их на гораздо более молодую и талантливую команду.

У него лучшая молодежь в мире, наряду с "Барселоной". С технической, тактической и физической точек зрения кажется, что им 27 или 28 лет.

Он изменил состав и стиль. Он стал более коллективным и более ценным в обороне, чем в другие годы, в том числе и в мой", - сказал Пасторе.

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Напомним, что "ПСЖ" сыграет с "Интером" в финале Лиги Чемпионов 31 мая. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
EuroFoot
Опубликовал: Владислав Прийменко
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