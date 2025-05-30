Тактика, нервы и хаос: Энрике и Индзаги в главной партии сезона

Футбольный мир плавно подходит к заключительному и самому долгожданному событию сезона. Финал Лиги чемпионов, который пройдет 31-го мая в Мюнхене на "Альянц Арене". Матч ПСЖ против "Интера" держит в себе много загадок и подводных камней. Два именитых тренера сразятся за право поднять один из самых значимых трофеев в футболе. Дорога к финалу была тернистой – кому-то повезло больше, но это не означает, что кто-то оказался здесь случайно. Еще на групповом этапе Луис Энрике как-то обмолвился в своем интервью журналистам, что их фокус сейчас только на победе в турнире. Болельщики, эксперты тогда посмеялись и не восприняли слова главного тренера всерьез. Но сейчас уже не до шуток, ведь ПСЖ и вправду оказался в финале и имеет все шансы забрать трофей.

Путь ПСЖ к финалу

Для ПСЖ все началось не так, как хотелось. Групповой этап нельзя назвать достойным для будущего финалиста. Ведь по факту парижане уступили всем серьезным соперникам. "Арсенал" укатал их со счетом 2:0, с ПСВ была результативная ничья (1:1), "Атлетико" также взял верх и на классе вырвал победу (1:2), а сырая "Бавария" с молодым Компани не сдалась и взяла три очка. На ранних этапах подопечные Энрике лишь минимально сумели одолеть "Жирону", которая провела один из худших своих сезонов. Но в какой-то момент все изменилось, а именно под Новый год. Именно тогда пошла игра у Дембеле, а ПСЖ сперва разорвал "Зальцбург", совершил невероятный камбэк против "Сити" и в последнем туре разобрал "Штутгарт". До конца было неясно, а получится у Энрике выйти? И знаете – вышло, но правда с 1/16.



Благодаря жребию ПСЖ попал на удобного для себя оппонента в виде "Бреста". Может на групповом этапе последние и прыгнули выше головы, но в Лиге 1 все шло по накатанной. Для Энрике не составило труда еще дважды уверенно отыграть против комфортного соперника. По сумме двух матчей парижане выиграли с разгромным счетом 10:0. А вот дальше уже была задачка со звездочкой, так как в 1/8 попался сам "Ливерпуль". Команда Слота была фаворитом, но по игре в Париже так нельзя было сказать. Только представьте, англичане владели 29% и нанесли всего лишь один удар в створ. И этого было достаточно для победы, как многие отмечают не по игре. Но ПСЖ не собирался сдаваться и был уверен в своем проходе, несмотря на "Энфилд". В Ливерпуле ситуация была чуть лучше, но благодаря тактическим уловкам Энрике его команда выиграла в основное время с зеркальным счетом (0:1) и уже в серии пенальти решили вопрос прохода.

"Я очень рад, мы показали, что мы являемся настоящей командой. Сегодня мы провели очень хороший матч при поддержке наших болельщиков, и мы гордимся этой замечательной командой. Это только начало! Мы настроены стать лучше. Это был очень сложный матч, потому что Ливерпуль – очень хорошая команда. Было трудно держать мяч. Но благодаря нашему менталитету, нашему характеру и особенно Доннарумме мы смогли выиграть этот матч. Нам нужно подумать о восстановлении сил и праздновании. Мы показали, что любим играть в футбол, независимо от стадиона и атмосферы", – сказал Энрике.

Далее по сетке был еще один английский клуб. "Астон Вилла" была явным аутсайдером, но большинство футбольных болельщиков поддерживали их в этой паре. Казалось бы, уже не было шансов на камбэк после первой игры, но парни постарались и почти смогли. ПСЖ устоял и отправился в 1/2. И здесь снова представитель АПЛ, только уже в лице лондонского "Арсенала". Того самого, который играет без форварда и с рядом кадровых проблем. Артета попытался подстроиться под стиль Энрике, но опытный тренер был всегда на шаг впереди. Так и не смог "Арсенал" даже на ничью наиграть – две минимальные победы принесли ПСЖ билет в финал Лиги чемпионов.

Путь "Интера" к финалу

Многие фанаты футбола плюются, когда им приходится смотреть игру "Интера". Это неудивительно, потому как игра на результат всегда будет иметь меньше зрелищности. Но в основном так считают незрелые любители данного вида спорта. В их представлении – чем больше голов, тем лучше. Но футбол может быть прекрасен и без забитых мячей – просто нужно смотреть немного глубже. Так и получилось у "Интера". Команда Индзаги прошла групповой этап с одним пропущенным голом. Сперва были скучные нули с "Сити", далее унижение "Црвены" (4:0), легкая прогулка против "Янг Бойз" (0:1), минимальная победа над "Арсеналом" (1:0), "РБ Лейпциг" не устоял в Италии (1:0), снова на классе три очка со "Спартой" (0:1) и разгром "Монако" (3:0). В этом перечне потерялось единственное поражение "Интера" против "Байера" (1:0). Как бы не был хорош Индзаги, но даже с 5-ю защитниками Алонсо его переиграл в Германии.



После столь удачного жребия итальянцы напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. И снова доля везения – "Фейеноорд" в соперниках. Да, были клубы, которым они вставили палки в колеса. Но это точно не об "Интере", ведь по сумме двух матчей итальянцы выиграли со счетом (1:4). В четвертьфинале Индзаги встретился с Компани. "Бавария" почему-то была фаворитом у букмекеров, но этим парням доверять – себя не уважать. Переполненный лазарет ключевыми игроками и малый опыт молодого наставника не позволили мюнхенцам пробиться дальше. Сперва на выезде "Интер" минимально обыграл "Баварию", а уже в Италии выстоял на ничью.

"Мы знаем о важности этого матча. Нам нужна отличная игра против очень сильной команды, в чем мы уже убедились. Нам нужен внимательный и хладнокровный "Интер". Группа верит в себя, они хотят этого и с нетерпением ждут этого матча", – сказал Индзаги.

Самое жаркое двухматчевое противостояние в полуфинале Лиги чемпионов. Множество экспертов и футбольных болельщиков в один голос трубили, что лучше в их жизни не было ничего. "Барселоне" Флика предрекали легкую прогулку, потому как "Интер" – это не их уровень вовсе, и они здесь оказались случайно. Но вот ведь незадача – в Испании Тюрам забивает на 1-й минуте. После уже Дюмфрис удваивает преимущество. "Барселона" в этом сезоне рекордсмен по камбэкам, потому в своих лучших традициях вытянула матч к ничьей (3:3). А вот и встреча в Италии и снова та же картина – "Интер" со своим антифутболом в первом тайме ведет в два гола. А после был очередной камбэк Флика, но на 93-й минуте Ачерби вырвал ничью. А в дополнительное время Фраттези вывел свою команду вперед и обеспечил им финал Лиги чемпионов.

Тренерская дуэль

Энрике известен своей приверженностью к атакующему футболу с акцентом на владение мячом и высокую линию прессинга. Его тактическая схема 4-3-3 позволяет использовать ширину поля и создавать многочисленные голевые моменты. Под его руководством ПСЖ демонстрирует высокую результативность, особенно выделяясь в матчах против сильных соперников. Данная формация позволяет парижанам контролировать центр поля, а главное – активно использовать фланги.

"Изменения и эволюция команды очевидны. Нашей целью было постепенно создать нечто другое, нечто особенное, что могло бы привлечь игроков и заставить их захотеть перейти в ПСЖ. Нам нужно было сделать правильные трансферы. Мы верили в профиль игроков, которых искали, таких как Вильям Пачо, Жоау Невеш и Дезире Дуэ, как и в игроков академии. Они все нам помогают", – сказал Энрике.

Объективности ради – сейчас ПСЖ выглядит как команда. Ранее это было просто сборище звезд, каждый из которых тянул одеяло на себя. Луис Энрике пришел и монотонно выполнял свою работу, тем самым навел порядок в раздевалке и на поле. Именно он предложил использовать Дембеле на позиции форварда, где французу куда комфортнее. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Кто детально смотрел игры ПСЖ, тот видел, что вся тройка в атаке – это вингеры. Они универсалы – у них нет четкой позиции. Хвича может оказаться на противоположном фланге, а Усман вернуться на свою родную позицию. За счет этого и происходит хаос в обороне соперника. Тренерский штаб оппонента попросту не знает как бороться с этим.

"После моего прихода все демонстрировали, что полностью уверены во мне. Я никогда не чувствовал давления, связанного с необходимостью выигрывать титулы. В прошлом году мы были близки к финалу, но вылетели в полуфинале. Мы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, и это отлично, но Лига чемпионов долгое время была приоритетом для клуба. Я не из тех, кто составляет план, как выиграть трофей через три или четыре года. Это как ждать, пока закончится дождь на моей родине, в Хихоне. Дождь будет идти всё равно, так что нужно пытаться добиться цели как можно скорее", – приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Индзаги предпочитает схему 3-5-2, делая упор на сбалансированную игру между обороной и атакой. Его команда известна дисциплинированной защитой и эффективными контратаками, что особенно проявилось в матчах Лиги чемпионов против "Барселоны". Данная расстановка позволяет "Интеру" обеспечивать численное преимущество на любом участке поля и гибкость при выходе из обороны. Лаутаро Мартинес и Тюрам создают постоянное давление на защиту соперника, используя быстрые комбинации и индивидуальное мастерство.

"За последние 8–9 лет я не видел такого игрока, как Ламин Ямаль. Нам пришлось ставить против него трёх игроков, и, естественно, у Барселоны возникало пространство. После такого нашего хода его уровень игры немного снизился, и мы забрали второй тайм", – признался Индзаги в интервью.

За счет быстрых флангов Индзаги быстро разрывает линии соперника при выходе в контратаки. Весьма сложно играть против схемы 3-5-2, да и всецело против команды, которая выставляет формацию с тремя защитниками. Хотя на первый взгляд может показаться, что это проще простого. Ведь легче, когда против тебя обороняется меньшее количество футболистов. Нет и еще раз нет. В этих расстановках акцент идет на концентрацию на каждом участке поля. Это было заметно в матчах с "Барселоной", когда сине-гранатовые не могли прорвать линии и вынуждены были импровизировать и выезжать на таланте и креативности Ямаля. Условные Дюмфрис и Димарко закрывают весь свой фланг и отрабатывают как в обороне, так и в атаке. Ключ к такой схеме подобрать является задачкой со звездочкой.

Кто больше заслуживает трофей

ПСЖ обладает мощной атакующей линией и глубиной состава. Под руководством Луиса Энрике команда демонстрирует зрелость и сплоченность, а стремление к первому титулу Лиги чемпионов станет дополнительной мотивацией. Успехи на национальной арене придают уверенность перед финалом. Ведь парижане все еще претендуют на требл – они досрочно выиграли Лигу 1 и забрали Кубок Франции. Сейчас у них открывается возможность порадовать своих болельщиков еще и трофеем ЛЧ.



Энрике заслуживает победы в финале так как именно он сотворил то, чего еще не удавалось никому. А его универсальность и подстройка под оппонента позволит ему это сделать. Здесь идеальным примером будет "Арсенал", который ничего не смог сделать с ПСЖ. Энрике не стал придерживаться своего стандартного плана, а просто отдал инициативу Артете и пошел на его поле. Луис играл вторым номером и поразил многих аналитиков и экспертов. Это весьма кстати перед "Интером", который схож по стилистике с лондонцами. И главной ошибкой Энрике будет играть в атаку с Индзаги, потому как "Барселона" уже попыталась.

Несмотря на неудачи в национальных турнирах, "Интер" показал способность побеждать сильных соперников в Европе. Тактическая гибкость и опыт в матчах высокого уровня делают их опасным оппонентом. Желание реабилитироваться за упущенные возможности в Италии может стать дополнительным стимулом. Да и проигранный ранее финал также будет добавлять мотивации. А самое главное – Индзаги может покинуть "Интер" после финала Лиги чемпионов. Ему поступило крупное предложение от саудитов, перед которым мало кто может устоять. И поднять трофей перед уходом будет хорошей точкой в этой истории.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Единственным верным ходом для тренерского штаба будет верность своему стилю и традициям. Индзаги создал сильного бойца на мировой арене футбола. Но по ту сторону также не человек с улицы, который имеет невероятный бэкграунд за своей спиной. Матч будет схож с шахматной партией, когда Индзаги и Энрике ход за ходом будут пробираться сквозь линии. Игра будет напряженной и с большой долей вероятности интригующей до финального свистка главного арбитра. И здесь будет уместна известная и короткая фраза: "победит сильнейший".