Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ – Интер: Прогноз букмекеров, кто является фаворитом финала Лиги Чемпионов?
ПСЖ – Интер - 31.05.2025 - прогноз букмекеров
Getty Images / Global Images Ukraine
Вот и приближается главный матч всего клубного евросезона. Каждый год болельщики ждут главной кульминации: финала Лиги Чемпионов. На этот раз у нас нет представителей Англии или Испании, как того ожидали большинство прогнозистов накануне. Это будет противостояние французского "ПСЖ" и итальянского "Интера". Команды, которые играют по-разному, но каждая по-своему красива. Чего стоит ожидать от этого матча и кто вообще является фаворитом?
Сразу следует заявить, что это будет очередным решающим моментом для парижского клуба, поскольку они еще никогда в своей истории не выигрывали Лигу Чемпионов. Когда в октябре 2011 года Аль-Хелаифи приобрел столичный клуб, то главной целью для него сразу стала победа в Лиге Чемпионов. Легендарные звезды мирового футбола так и не смогли достичь желаемого, даже когда в команде одновременно были Неймар, Месси и Мбаппе.
По иронии судьбы, как только они избавились от последней большой звезды и начали строить именно команду без большого эго, то заиграли новыми красками. Да, в 2020 году они уже были в финале, где проиграли "Баварии", это будет второй шанс наконец выиграть желанный трофей и осчастливить весь Париж.
Ну а Симоне Индзаги и его "Интер" имеют свою мотивацию, клуб давно не выигрывал главный евротрофей и провел просто фантастический сезон на пути к нему, особенно если вспомнить, как именно они проходили "Барселону" в полуфинале. Они играют не так эффектно, но чрезвычайно эффективно. Нас ждет битва двух стилей, и сразу ответить, кто же здесь выиграет, не так уж просто.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Несмотря на отчаянную игру "Интера" в полуфинале с "Барселоной", букмекерская контора "GG BET" считает фаворитом именно парижан. Напомним, что для них это может стать первым трофеем Лиги Чемпионов в клубной истории. На победу команды Луиса Энрике предлагается коэффициент в 2.20, в то время как на победу миланцев дают коэффициент 3.51.
Популярное сейчас
- Полесье официально представило нового главного тренера
- Ракицкий и еще девять известных фамилий, которым выпала судьба играть в Первой лиге
- Все кончено? Ротань принял окончательное решение о своем будущем в Александрии
- Финалы ЛЧ и ЛК плюс плей-офф за право участия в УПЛ. Расписание футбола на 26 мая – 1 июня
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства