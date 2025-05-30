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Стало известно, кто прокомментирует финал Лиги чемпионов. В студии также появится игрок сборной Украины
С двумя комментаторскими дорожками
Getty Images/Global Images Ukraine
31-го мая в 22:00 по Киеву на мюнхенской "Альянц Арене" состоится финал Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и миланским "Интером".
Этот поединок будет иметь две комментаторские дорожки. На основной будут работать Вадим Скичко и Вадим Шевякин. На альтернативной - можно будет услышать комментарии OTOY, Василия Байдака и Романа Мищерякова, которые будут собирать на Силы обороны (цель сбора - 2 миллиона гривен). Сделать донат можно будет по QR-коду во время трансляции.
В 21:00 начнется большая аналитическая студия с ведущими Александрой Кучеренко и Владимиром Кобельковым. Приглашенными экспертами станут экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.
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Специальным гостем студии перед матчем будет Александр Зинченко. Нынешний полуфиналист Лиги чемпионов, среди прочего, представит автобиографическую книгу "Верить", которая на этой неделе появилась на полках онлайн-магазина MEGOGO BOOKS.
Медиасервис MEGOGO, официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине, покажет финал Лиги чемпионов по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляции можно найти на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт".
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" победил "Арсенал" с Александром Зинченко (1:0, 2:1), а "Интер" с трудом прошел "Барселону" (3:3, 4:3).
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