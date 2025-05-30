Его величество – финал Лиги Чемпионов. Что нужно знать о финальной игре ПСЖ против Интера

Считанные дни остаются до одного из самых важных спортивных событий весны и, несомненно, важнейшего футбольного матча года. Финал Лиги Чемпионов проходит последним в тройке решающих матчей с другими турнирами, что подчеркивает преимущество и высокий уровень этого матча.

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Команда Луиса Энрике произвела настоящий фурор в этом сезоне. Мы все привыкли к звёздному составу парижан, который каждый сезон (с небольшими осечками) становится чемпионом Франции и регулярно доходит до конечных стадий Лиги Чемпионов, но не выигрывает её. Обычно проблему "вешали" на тренера, считая, что каждый новый подобранный наставник не может справиться со звёздными игроками и является экспертом более низкого уровня, чем имеющиеся футболисты.

Относительно них, то вектор комплектации клуба был вполне понятен и лёгкий: "Надо купить всех лучших и безразлично, сколько они стоят". Переход Неймара не был первым, в Париже десятками лет была система, когда боссы клуба брали звёзд для раскрутки собственного бренда. Бекхэм и Ибрагимович, которые были до этого не дадут соврать.

Эта кампания меняет развитие клуба, и если все ещё в прошлом году видели лекции, на которых главный тренер рассказывает Мбаппе о важности игры на команду и отработке в защите, то в этом сезоне, после того как Килиан окончательно покинул Париж, Энрике наконец-то полностью "захватил раздевалку" и вталкивает игрокам свою идеологию. Как видим, она легко воспринимается, и упорство, которое демонстрируют игроки на поле, лишний раз показывает, что им интересно и они действительно видят в этом проекте перспективу. Проект тактики игры, а не клуба в целом.

Поиск малоизвестных талантов, таких как Уильям Пачо или Дезире Дуэ, является примером того, что теперь руководство готово искать просто сильных игроков под тренера, а не мировых звезд, которым неизвестно, понравится ли вообще во Франции. Выход в финал действительно можно считать как подвиг, потому что, наверное, жребий, который всегда выпадал парижанам, был самым сложным, если смотреть с самого начала турнира: лондонский "Арсенал", "Атлетико Мадрид", мюнхенская "Бавария", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и снова "Арсенал". Со всеми командами нынешние финалисты сыграли и, что интересно, половину матчей проиграли (речь идет об играх в этапе лиги), но игроки подбирали свои зачетные баллы в противостояниях с командами низшего уровня за "ПСЖ".

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Переходя ко второму финалисту – миланскому "Интернационале", стоит заметить, что клуб второй раз за последние три года сыграет в финале Чемпионской лиги. В сезоне 2022/23 команда Симоне Индзаги в финале уступила "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, который на тот момент казался лучшим клубом мира.

И если в ситуации с французским клубом мы говорим об изменениях, которые привели к чему-либо, то в противовес имеем абсолютно консервативные подходы итальянского клуба. Имеющаяся в виду схема с тремя центральными защитниками, которую активно начал наигрывать еще Антонио Конте, до сих пор является основной моделью построения игры в команде. Главный тренер Индзаги у руля с 2021 года, и даже почти все игроки, которые могут сыграть в субботу, играли тот финал с "Сити". Изменения потерпела вратарская позиция, место второго форварда и один центральный полузащитник, и, по мнению многих, каждая из позиций стала только сильнее.

Каждый, кто интересуется футболом, и у него спросят о топ-5 лучших клубах мира последних лет, без раздумий начнёт называть "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Манчестер Сити" и т.д. Думаю, очень не у многих в этом списке будет хоть один итальянский клуб, но реальность такова, что клубы из этой страны достаточно уверенно годами остаются на самой высокой ступени или даже улучшаются.

Результаты "Наполи", "Аталанты", "Милана" (образца не этого сезона) и "Интера" являются примером возвращения себе первых мест на небосводе мирового клубного футбола, страны которая была величайшей в этом виде спорта в начале и середине нулевых. Победы над Баварией в четвертьфинале и над Барселоной в полуфинале позволили создать мини-сенсацию и вывели клуб в "матч за золото".

Будем откровенными, почти все видели финал с парой "ПСЖ" - "Барселона", аргументируя плюсы этого матча зрелищем интенсивного футбола, с техническими атакующими футболистами у обеих команд, претендентами на "Золотой мяч" по обе стороны и возможным возвращением трофея "блауграны" за долгое время. Но в финал вышла более прагматичная, опытная, где-то скучная, но гораздо сбалансированная в плане сыгранности и понимания того, что требует тренер, команда. Хотя по матчам "нерадзурри" в Лиге чемпионов и по тем результатам, которые они демонстрируют, не скажешь, что подопечные Индзаги играют в скучный футбол.

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Оба клуба сыграют в клубном Чемпионате Мира, который начнётся в скором времени, в середине июня, где у победителя будет возможность и мотивация выигрывать право стать лучшим клубом планеты. О сильнейших игроках в составе обоих, которые в дальнейшем будут бороться за это право, много говорить не приходится, без малого это почти каждый футболист, который примет участие в игре в субботу. У миланцев тоже есть претендент на "Золотой мяч" – это аргентинский капитан Лаутаро Мартинес, ему на аналогичной позиции будет противостоять Усман Дембеле. Противостояние полузащитников тоже требует отдельного и большего слова, но коротко: парижское трио Руис-Витинья-Невеш против Бареллы-Чалханоглу-Мхитаряна.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "ПСЖ" - "Интер" в финале Лиги Чемпионов: победа "ПСЖ" - 2.20; ничья - 3.45; победа "Интера" - 3.51. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Этот сезон подходит к своему завершению, как всегда кажется, что он пролетел чрезвычайно быстро, и мы недостаточно насладились им, но еще один важный гештальт нужно будет закрыть – этот гештальт финал Лиги Чемпионов УЕФА.

Итак, суббота, 22:00 по киевскому времени, Мюнхен, "Альянц Арена", "ПСЖ" против "Интера".