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Звездный нападающий ПСЖ поделился мыслями накануне финала Лиги чемпионов
Менталитет победителей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле пообщался с медиа накануне важнейшего матча сезона — финала Лиги чемпионов, в котором парижский клуб встретится с "Интером".
"Когда ты мал, то мечтаешь играть в Лиге чемпионов и участвовать в ней каждый год. За десять сезонов на профессиональном уровне я девять раз играл в этом турнире – это исключительно. А теперь, в составе "ПСЖ", я уже дважды играл в полуфинале, и в этом году выступлю в финале.
Мы действительно любим играть вместе – как в атаке, так и в обороне. Мы голодны к трофеям. У нас действительно менталитет победителей, поэтому мы постоянно подталкиваем друг друга вперед. Я считаю, что конкуренция внутри команды – это ключ к тому, чтобы каждый мог показать свой максимум.
Играть в финале Лиги чемпионов – это невероятно. Надо быть очень сосредоточенным и испытывать гордость. И я надеюсь, что мы выиграем этот матч. Но легко не будет – "Интер" очень сложный соперник. Я следил за ними весь сезон. Это великая команда, но в финале возможно все", – сказал Дембеле.
Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в субботу, 31-го мая. Матч традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.
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