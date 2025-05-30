  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Звездный нападающий ПСЖ поделился мыслями накануне финала Лиги чемпионов

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный нападающий ПСЖ поделился мыслями накануне финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Менталитет победителей

Звездный нападающий ПСЖ поделился мыслями накануне финала Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле пообщался с медиа накануне важнейшего матча сезона — финала Лиги чемпионов, в котором парижский клуб встретится с "Интером".

"Когда ты мал, то мечтаешь играть в Лиге чемпионов и участвовать в ней каждый год. За десять сезонов на профессиональном уровне я девять раз играл в этом турнире – это исключительно. А теперь, в составе "ПСЖ", я уже дважды играл в полуфинале, и в этом году выступлю в финале.

Мы действительно любим играть вместе – как в атаке, так и в обороне. Мы голодны к трофеям. У нас действительно менталитет победителей, поэтому мы постоянно подталкиваем друг друга вперед. Я считаю, что конкуренция внутри команды – это ключ к тому, чтобы каждый мог показать свой максимум.

Играть в финале Лиги чемпионов – это невероятно. Надо быть очень сосредоточенным и испытывать гордость. И я надеюсь, что мы выиграем этот матч. Но легко не будет – "Интер" очень сложный соперник. Я следил за ними весь сезон. Это великая команда, но в финале возможно все", – сказал Дембеле.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене в субботу, 31-го мая. Матч традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеЕго величество – финал Лиги Чемпионов. Что нужно знать о финальной игре ПСЖ против ИнтераЧитайте такжеПСЖ договорился о параде в случае победы в финале Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Его величество – финал Лиги Чемпионов. Что нужно знать о финальной игре ПСЖ против Интера
yellow-arrow
Тактика, нервы и хаос: Энрике и Индзаги в главной партии сезона
yellow-arrow
Стало известно, кто прокомментирует финал Лиги чемпионов. В студии также появится игрок сборной Украины
Лига чемпионов Интер (Милан) Пари Сен-Жермен Усман Дембеле
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
PSG
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости