Авторитетный статистический портал оценил шансы команд в финале Лиги чемпионов

И "ПСЖ", и "Интер" уже становились финалистами Лиги чемпионов за последние пять лет: "ПСЖ" проиграл "Баварии" в 2020 году, а "Интер" уступил "Манчестер Сити" в 2023.

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Это будет лишь второй финал Кубка/Лиги чемпионов между итальянским и французским клубом — после победы "Марселя" над "Миланом" со счетом 1:0 в 1993 году. Тогда же, кстати, финал также состоялся в Мюнхене. В целом же финал Кубка/Лиги чемпионов в Мюнхене пройдет в пятый раз. Победителями всех предыдущих четырех стали клубы, которые добывали титул впервые — этого достигали "Ноттингем Форест" (1979), "Марсель" (1993), "Боруссия" Дортмунд (1997) и "Челси" (2012), поэтому "ПСЖ" стремится продолжить эту традицию.

Но с опытом в больших еврофиналах преимущество на стороне "Интера". Это уже седьмой финал Кубка/Лиги чемпионов для миланцев, они трижды становились победителями — в 1964, 1965 и 2010 годах, тогда как для "ПСЖ" это лишь второй финал самого престижного еврокубка. Интересно, что это будет первая официальная встреча ПСЖ и "Интера", как и первое противостояние тренеров — Луиса Энрике и Симоне Индзаги. "Интер" не проигрывает французским клубам в четырех последних матчах в еврокубках (2 победы, 2 ничьи) после поражения 0:1 от "Марселя" в 1/8 финала Лиги чемпионов 2011/12, но суперкомпьютер Opta не ожидает, что эта серия продлится.

В 44,6% из 10 тысяч симуляций матча, проведенных с помощью статистической модели, победу в основное время одерживал "ПСЖ". "Интер" выигрывал в 29% случаев. Еще в 26,4% симуляций игра переходила в овертайм или серию пенальти. В целом же "ПСЖ" считается фаворитом финала по версии Opta: их шансы на победу — 56,6%, у "Интера" — 43,4%.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится в субботу, 31-го мая. Матч традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.