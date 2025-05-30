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"Команды показывают разный футбол", - Андрей Шевченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Финал уже в субботу

"Команды показывают разный футбол", - Андрей Шевченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Фото: facebook.com/shevaofficial

Новина українською

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Интер" и "ПСЖ".

"Я жду очень интересного матча. И "ПСЖ", и "Интер" играют в очень хороший футбол, но он очень разный. Обе команды в течение пяти лет показывали очень стабильные результаты. Я думаю, что в финале Лиги чемпионов будет интересный футбол.

В таких матчах очень трудно что-то прогнозировать, потому что "ПСЖ" и "Интер" – два более-менее равных соперника. Потому не могу сказать, кто выиграет.

К тому же друг другу будут противостоять две разные тренерские школы – испанская, которую представляет Луис Энрике, добившийся успеха с испанской командой, как специалист, и итальянская. Игра точно будет интересной", – сказал Шевченко.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 31 мая, и начнется в 22:00.

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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Багіра (Рівне)
30.05.2025 в 19:32
Ну і де прогноз? Хто виграє на думку Шевченка? ))))
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Комментарии 1
Багіра (Рівне)
30.05.2025 в 19:32
Ну і де прогноз? Хто виграє на думку Шевченка? ))))
Ответить
0
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