"Команды показывают разный футбол", - Андрей Шевченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов , в котором сойдутся "Интер" и "ПСЖ".

"Я жду очень интересного матча. И "ПСЖ", и "Интер" играют в очень хороший футбол, но он очень разный. Обе команды в течение пяти лет показывали очень стабильные результаты. Я думаю, что в финале Лиги чемпионов будет интересный футбол.

В таких матчах очень трудно что-то прогнозировать, потому что "ПСЖ" и "Интер" – два более-менее равных соперника. Потому не могу сказать, кто выиграет.

К тому же друг другу будут противостоять две разные тренерские школы – испанская, которую представляет Луис Энрике, добившийся успеха с испанской командой, как специалист, и итальянская. Игра точно будет интересной", – сказал Шевченко.