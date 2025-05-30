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"Команды показывают разный футбол", - Андрей Шевченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов
Финал уже в субботу
Фото: facebook.com/shevaofficial
Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала
"Я жду очень интересного матча. И "ПСЖ", и "Интер" играют в очень хороший футбол, но он очень разный. Обе команды в течение пяти лет показывали очень стабильные результаты. Я думаю, что в финале Лиги чемпионов будет интересный футбол.
В таких матчах очень трудно что-то прогнозировать, потому что "ПСЖ" и "Интер" – два более-менее равных соперника. Потому не могу сказать, кто выиграет.
К тому же друг другу будут противостоять две разные тренерские школы – испанская, которую представляет Луис Энрике, добившийся успеха с испанской командой, как специалист, и итальянская. Игра точно будет интересной", – сказал Шевченко.
Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 31 мая, и начнется в 22:00.
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