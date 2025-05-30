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Капитан Интера - о финале Лиги чемпионов: Мы хотим вернуться в Милан с трофеем

Лига Чемпионов

Главная цель для каждого из участников этого поединка очевидна

Капитан Интера - о финале Лиги чемпионов: Мы хотим вернуться в Милан с трофеем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан миланского "Интера" Лаутаро Мартинес дал комментарий для медиа накануне финала Лиги чемпионов, в котором его команде встретится с "Пари Сен-Жермен".

"Я выигрывал большие трофеи, однако мне не хватает Лиги чемпионов. Я рад, что могу принять участие в еще одном финале этого турнира. Мы хотим провести идеальную игру, подготовившись к ней как можно лучше и сосредоточившись на деталях, чтобы вернуться в Милан с трофеем. Как капитан, я чувствую большую ответственность за результат. Нам нужно сделать то, что мы сделали, чтобы попасть сюда, однако мы уважаем нашего соперника. В этом сезоне я забивал много голов в важных матчах этого турнира. Я стараюсь постоянно совершенствоваться и отдаваться на полную ради "Интера", который дал мне шанс играть за этот клуб. Мы все вместе очень упорно работали, чтобы быть здесь".

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Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 31-го мая. Этот поединок начнется традиционно в 22:00 по киевскому времени. Узнайте, где можно посмотреть прямую видеотрансляцию этого матча.

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Лига чемпионов Интер (Милан) финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен Лаутаро Мартинес
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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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