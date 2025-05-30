Капитан Интера - о финале Лиги чемпионов: Мы хотим вернуться в Милан с трофеем

Капитан миланского "Интера" Лаутаро Мартинес дал комментарий для медиа накануне финала Лиги чемпионов, в котором его команде встретится с "Пари Сен-Жермен".

"Я выигрывал большие трофеи, однако мне не хватает Лиги чемпионов. Я рад, что могу принять участие в еще одном финале этого турнира. Мы хотим провести идеальную игру, подготовившись к ней как можно лучше и сосредоточившись на деталях, чтобы вернуться в Милан с трофеем. Как капитан, я чувствую большую ответственность за результат. Нам нужно сделать то, что мы сделали, чтобы попасть сюда, однако мы уважаем нашего соперника. В этом сезоне я забивал много голов в важных матчах этого турнира. Я стараюсь постоянно совершенствоваться и отдаваться на полную ради "Интера", который дал мне шанс играть за этот клуб. Мы все вместе очень упорно работали, чтобы быть здесь".