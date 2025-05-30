  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Индзаги - о финале Лиги чемпионов: Мы не одержимы победой, но хотим этого

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индзаги - о финале Лиги чемпионов: Мы не одержимы победой, но хотим этого

Лига Чемпионов

Наставник итальянской команды поделился мыслями перед игрой

Индзаги - о финале Лиги чемпионов: Мы не одержимы победой, но хотим этого

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий для медиа накануне финала Лиги чемпионов, в котором его команде встретится с "Пари Сен-Жермен".

"Это нормально, что обе команды, которые заслуживают здесь быть, могут волноваться перед такой игрой. Мы должны понимать, что, играя против "ПСЖ", будут возникать моменты, когда нам придется страдать. Иногда мы будем иметь мяч, а иногда нам нужно будет защищаться. Детали будут решающими. Все игроки команды готовы. Это лучшее, о чем я мог просить. Они настроены на победу. Мы не одержимы победой, но хотим этого".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 31-го мая. Этот поединок начнется традиционно в 22:00 по киевскому времени. Узнайте, где можно посмотреть прямую видеотрансляцию этого матча.

Читайте такжеАвторитетный статистический портал оценил шансы команд в финале Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Еще и Шахтеру насолила. Риека - сильнейший клуб Хорватии
yellow-arrow
Барелла - о финале Лиги чемпионов: Мы постараемся не остаться с пустыми руками
yellow-arrow
"Команды показывают разный футбол", - Андрей Шевченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов Интер (Милан) финал Лиги Чемпионов Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости