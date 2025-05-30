Индзаги - о финале Лиги чемпионов: Мы не одержимы победой, но хотим этого

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги дал комментарий для медиа накануне финала Лиги чемпионов, в котором его команде встретится с "Пари Сен-Жермен".

"Это нормально, что обе команды, которые заслуживают здесь быть, могут волноваться перед такой игрой. Мы должны понимать, что, играя против "ПСЖ", будут возникать моменты, когда нам придется страдать. Иногда мы будем иметь мяч, а иногда нам нужно будет защищаться. Детали будут решающими. Все игроки команды готовы. Это лучшее, о чем я мог просить. Они настроены на победу. Мы не одержимы победой, но хотим этого".