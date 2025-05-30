Еще и Шахтеру насолила. Риека - сильнейший клуб Хорватии

Авторский блог Евгения Филипенко

Когда команда под брызги шампанского укладывает в национальный кубок золотые медали своего чемпионата, то других выводов быть не может: ХНК "Риека" - лучшая у себя в стране в этом сезоне. И пусть чемпионство было добыто лишь в последнем туре, и пусть команда не казалась на голову выше традиционных грандов – Загребского "Динамо" и "Хайдука" из Сплита, но результат есть результат: здесь и сейчас клуб вне конкуренции.

В солнечной Хорватии, "Риека" из одноименного города стала первой всего во второй раз за свою почти 80-летнюю историю (Rijeka, на местном языке означает просто "река", которая и делит город пополам). Играет на стадионе "Ружевица" (6036 мест), открытом 10 лет назад.

Важно отметить, что при завоевании первого чемпионства в 2017 году во главе с Матяжом Кеком в команде также не было ярких звезд, но за счет дисциплины на поле и коллективной игры удалось прервать гегемонию двух хорватских грандов.

Новоиспеченный чемпион по прозвищу "белые" представляет третий по величине город Хорватии, одновременно являющийся крупнейшим в стране портом (как грузовым, так и пассажирским), и имеющий богатейшую историю и массу достопримечательностей, которые привлекают ежегодно сотни тысяч туристов со всего мира (достаточно сказать, что в течении 5 лет прошлого века сразу по окончании Первой Мировой войны город был сердцем отдельной и независимой Республики Фиуме, не входящей ни в какие государственные образования).

Вернемся к нашим футбольным героям. Последние 10 лет клуб по праву стал вторым у себя в стране: 2 чемпионства с разницей в 8 лет, 5 вице-чемпионств, 4 кубка Хорватии (еще дважды были финалистами), регулярное участие в еврокубках (135-е место и 2-е в стране). Более того, в последнее десятилетие "Риека" сумела отодвинуть своего главного соперника "Хайдук из Сплита ("Адриатическое дерби") на третье место по достижениям за этот период. Впереди – только грозное Загребское "Динамо". Само собой, ультрас "Риеки" "Армада" враждует с ультрас остальных соперников ("Bad Blue Boys" "Динамо" Загреб, "Торсида" "Хайдук" и "Когорта" "НК Осиек").

Тренирует команду 43-летний Радомир Джалович, за плечами которого длинная и интересная карьера игрока: чемпион Югославии в составе "Црвены Звезды" в 2001 году, серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы 2004 года в составе команды Сербии и Черногории, провел 26 матчей и забил 7 голов за сборную Черногории, два сезона с перерывом отыграл за "Риеку" как игрок, также имеет широкий опыт выступлений в Германии, Турции, Румынии, РФ, Иране, Китае и Таиланде. Повесил бутсы на гвоздь всего 5 лет назад, тренирует с 2022 года, этот сезон для него первый в качестве главного тренера клуба (до этого 2 года был ассистентом) и сразу чемпионский! Назначен на должность 17 октября прошлого года, под его руководством команда провела 31 матч (16 побед, 8 ничьих и 7 поражений, в том числе 4 победы и 1 ничья в кубке Хорватии), контракт действителен до 15 июня этого года. Наиболее часто использует игровую схему 4-2-3-1.

Вообще нельзя не отметить, что за последние 30 лет команду возглавляли многие именитые тренеры, такие, как Йосип Скоблар, Бранко Иванкович, Иван Каталинич, Маяж Кек (лучший из всех тренеров сборной Словении), а также Мирослав Блажевич, Златко Кранчар (оба в разные годы успешно тренировали национальную сборную Хорватии и Златко Далич (нынешний тренер сборной).

Место в воротах железно застолбил за собой 26-летний капитан команды Мартин Зломислич, великан (190 см), пришедший из Боснийского "Широки Брег" 4 года назад (в котором стал основным уже в 19 лет). В сборной Боснии и Герцоговины пока, является вторым вратарем (после Николы Василя), рыночная стоимость – 1,5 млн евро, контракт действителен еще на год.

Защиту цементируют:

высоченный (189 см) земляк вратаря Степан Радельич (27 лет, перебрался из того же "Широки Бриег", но транзитом через Тираспольский "Шериф" 2 матча за сборную Боснии и Герцоговины, оба в этом году – дебют, рыночная стоимость – 600 тыс евро, контракт до лета 2026 года; серб Младен Даветак, 26 лет, рост 184 см, год в команде (контракт до 2027 года), воспитанник сербской "Войоводины" (дебютировал в 18 лет), в "Риеку" перебрался из местной "Истры 1961", до которой успел поиграть в Италии ("Палермо", "Витербезе"), рыночная стоимость – 700 тыс. евро, в свое время был основным во всех сборных Сербии (от юниорской до молодежной), в главную команду пока не привлекался; опытный хорват Анте Майсторович гренадерского роста (185 см), поиграл почти в половине клубов местной лиги и в Китае, ветеран (31 год), рыночная стоимость – 400 тыс евро, контракт до лета 2026 года.



Вышеупомянутая троица, по сути является стержнем обороны, но есть и те, кто более-менее успешно и регулярно им помагает: македонец Йован Манев гренадерского телосложения (рост 185 см), 24 года, игрок сборной (11 матчей), в хорватской лиге поиграл за "Осиек", затем в Турции "Адана Демирспор", откуда пришел зимой в "Риеку", рыночная стоимость – 450 тыс евро, контракт до лета 2027 года; местный воспитанник перспективный Нико Галешич, 24 года, 182 см рост, экс-игрок юниорской и молодежной сборных Хорватии, успел стать с "Риекой" еще обладателем кубка страны (2020), рыночная стоимость – 3 млн евро, контракт до лета 2029 года; хорват Анте Орец. 23 года, экс-игрок юниорской сборной, после ряда аренд и выступления в чемпионате Боснии перешел зимой из "Вележа" за 200 тыс евро; рыночная стоимость – 400 тыс евро, контракт до лета 2028 года; не забываем также о солидном вкладе 24-летнего хорвата Ивана Смолчича, перебравшегося зимой на повышение в итальянский "Комо" за 1,6 млн евро.

Полузащита – действующие лица:

одна из двух местных звездочек 24-летний Тони Фрук, атакующий полузащитник клуба и сборной Хорватии, лучший снайпер команды в чемпионате (11 мячей), успел поиграть в Бельгии (на молодежном уровне) и в "Фиорентине" откуда свободным агентом пришел в "Риеку", шустрый, классическая "десятка", рыночная стоимость – 7 млн евро (самый дорогой игрок в команде), контракт до лета 2027 года; вторая из двух местных звездочек 23-летний Нико Янкович, высокий (186 см) экс-полузащитник юниорской и молодежной сборных Хорватии, второй лучший снайпер команды в чемпионате (8 мячей), воспитанник Загребского "Динамо", пережил несколько аренд и три года назад транзитом через Боснийский "Зриньськи" пришел в "Риеку", рыночная стоимость – 5.5 млн евро, контракт до лета 2026 года; албанец Линдон Селахи, 26 лет, рост 180 см, в команде уже 4 сезона, до этого успел поиграть на юниорском уровне в Бельгии ("Андерлех", "Стандарт") и на молодежном в Голландии ("Виллем 2", "Твенте", откуда и пришел в "Риеку"), 4 матча за сборную Албании, рыночная стоимость – 2 млн евро, контракт заканчивается июне этого года; словенец Деян Петрович, 27 лет, рост 179 см, в юном возврасте перебрался в Венский "Рапид", откуда после трех лет пребывания летом 2023 перешел в "Риеку", 7 матчей за сборную Словении, рыночная стоимость – 1 млн евро, контракт заканчивается июне этого года; уроженец Алжира с французким гражданством Наис Джухара, 25 лет, рост 171 см, автор победного гола в финале кубка Хорватии – 2025, на юниорском и молодежном уровне поиграл за французкий "Сент-Этьенн" и испанский "Реал Сосъедад" откуда 4 года назад перебрался в "Риеку" ( с перерывом на годичную аренду в испанском "Леганьесе"), рыночная стоимость – 1,2 млн евро, контракт заканчивается июне этого года; босниец Амер Гояк, 28 лет, рост 184 см, основной атакующий полузащитник сборной Боснии и Герцоговины (35 матчей, 4 мяча), в Хорватии начинал с Загребского "Динамо", где играл 8 лет (с перерывом на год в итальянский "Торино"), потом был венгерский "Ференцварош", транзитом из которого год назад попал в "Риеку", рыночная стоимость – 400 тыс евро, контракт до июня 2026; еще один босниец, молодой Сильвио Илинкович, 22 года, рост 179 см, 6 матчей за молодежную сборную своей страны, в команде 3 года, 2 из которых был в аренде в родном чемпионате за "Зриньськи Мостар" и лишь последний чемпионский сезон отыграл в "Риеке", рыночная стоимость – 250 тыс евро, контракт до июня 2027; хорват Бруно Богоевич, 26 лет, рост 186 см, типичная "рабочая лошадка", бывший игрок молодежной сборной своей страны, воспитанник "Славен Белупо" откуда 3 года назад перебрался в "Риеку", рыночная стоимость – 350 тыс евро, контракт до июня 2026; молодой и перспективный хорват Шимон Бутич, 19 лет, игрок юниорской сборной Хорватии, воспитанник "Задара" в основной команде пока только год, рыночная стоимость – 200 тыс евро, контракт до июня 2029.

Форварды:

подающий надежды хорват Габриэль Рукавина, 21 год, рост 180 см, игрок молодежной сборной страны, воспитанник Загребского "Динамо", в "Риеке" всего год (но зато чемпионский), рыночная стоимость – 850 тыс евро, контракт до июня 2028; босниец Лука Менало, 28 лет, рост 181 см, пришел в январе этого года из Загребского "Динамо" в котором играл более 5 лет (с перерывами на аренды в хорватский "Славен Белупо" и словенские "Олимпия" и "Целье"), бывший игрок сборной Боснии и Герцоговины (15 матчей, 3 гола), рыночная стоимость – 300 тыс евро, контракт до июня 2027; местный ветеран Чоп Ндуйе, 35 лет, рост 184 см, бывший игрок сборной Хорватии (14 матчей, 2 гола), воспитанник Сплитского "Хайдука", кроме которого поиграл в местном чемпионате за "Динамо" Загреб", "Шибеник" и РНК "Сплит", а также в португальском "Насьонале", итальянском "Кальяри" и испанских "Малаге" и "Спортинг Хихоне", рыночная стоимость – 100 тыс евро, контракт до июня 2027; хорват Доминик Доган, 25 лет, воспитанник "Цибальи", в команде только год, рыночная стоимость – 750 тыс евро, контракт до июня 2027; серб Андрич Комнен, 29 лет, высокого роста (189 см), бывший игрок молодежной сборной Сербии, в свое время поиграл почти за половину клубов хорватской лиги, сербский ОФК, португальский "Беленсеш", французкий "Клермон" и даже за лиовский "Жальгирис" из Вильнюса, в команде всего полгода, рыночная стоимость – 850 тыс евро, контракт заканчивается июне этого года; не забываем о вкладе в успех звездного нападающего Марко Пашалича, 24 года, 177 см, игроке сборной Хорватии, поигравшем солидно в Германии, котрый всего через полгода в "Риеке" перебрался этой зимой в "Орландо Сити" из США, почти за 5 млн долларов.

Символично, что чемпионский кубок в этом году команде вручил родившийся в Риеке глава федерации футбола Хорватии Мариан Кустич, эффектно опустившись на веролете рядом с переполненным болельщиками и ревущим от восторга стадионом.

И именно "Риека" стала "злым гением" для перспектив "Шахтера" стартовать сразу с основного этапа Лиги Европы, а не с квалификации. Опередив "Динамо" (Загреб) в чемпионате Хорватии, "Риека" "подсунула" "Шахтеру" конкурента с более высоким личным рейтингом. А затем и вовсе поставила крест на квалификационных перспективах украинского клуба, забрав Кубок Хорватии, отправив "Динамо" (Загреб) в лиговый этап Лиги Европы, а "Шахтер" — в изнурительную квалификацию.

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