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Барелла - о финале Лиги чемпионов: Мы постараемся не остаться с пустыми руками
Интер настроен побеждать в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник миланского "Интера" Николо Барелла выступил на пресс-конференции накануне финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".
"Мы провели несколько больших четвертьфиналов и полуфиналов, обыграв некоторые из лучших команд мира, такие как "Бавария" и "Барселона", поэтому мы уважаем всех, включая ПСЖ.
Мы должны осознавать, что иногда придется страдать и играть в настоящем стиле "Интера", а это значит оставаться крепкими и забивать голы, когда выпадает шанс.
Мы постараемся не остаться с пустыми руками и сделаем все возможное, чтобы привезти трофей домой. Это будет завершением того, что мы начали несколько лет назад", - сказал игрок.
Напомним, что финал ЛЧ ПСЖ - "Интер" состоится 31 мая в 22:00 по Киеву.
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