  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барелла - о финале Лиги чемпионов: Мы постараемся не остаться с пустыми руками

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барелла - о финале Лиги чемпионов: Мы постараемся не остаться с пустыми руками

Лига Чемпионов

Интер настроен побеждать в финале ЛЧ

Барелла - о финале Лиги чемпионов: Мы постараемся не остаться с пустыми руками

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник миланского "Интера" Николо Барелла выступил на пресс-конференции накануне финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".

"Мы провели несколько больших четвертьфиналов и полуфиналов, обыграв некоторые из лучших команд мира, такие как "Бавария" и "Барселона", поэтому мы уважаем всех, включая ПСЖ.

Мы должны осознавать, что иногда придется страдать и играть в настоящем стиле "Интера", а это значит оставаться крепкими и забивать голы, когда выпадает шанс.

Мы постараемся не остаться с пустыми руками и сделаем все возможное, чтобы привезти трофей домой. Это будет завершением того, что мы начали несколько лет назад", - сказал игрок.

Напомним, что финал ЛЧ ПСЖ - "Интер" состоится 31 мая в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеКапитан Интера - о финале Лиги чемпионов: Мы хотим вернуться в Милан с трофеем
По теме
yellow-arrow
Еще и Шахтеру насолила. Риека - сильнейший клуб Хорватии
yellow-arrow
"Команды показывают разный футбол", - Андрей Шевченко дал прогноз на финал Лиги чемпионов
yellow-arrow
Индзаги - о финале Лиги чемпионов: Мы не одержимы победой, но хотим этого
Интер (Милан) Пари Сен-Жермен Николо Барелла
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости