Барелла - о финале Лиги чемпионов: Мы постараемся не остаться с пустыми руками

Полузащитник миланского "Интера" Николо Барелла выступил на пресс-конференции накануне финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".

"Мы провели несколько больших четвертьфиналов и полуфиналов, обыграв некоторые из лучших команд мира, такие как "Бавария" и "Барселона", поэтому мы уважаем всех, включая ПСЖ.

Мы должны осознавать, что иногда придется страдать и играть в настоящем стиле "Интера", а это значит оставаться крепкими и забивать голы, когда выпадает шанс.

Мы постараемся не остаться с пустыми руками и сделаем все возможное, чтобы привезти трофей домой. Это будет завершением того, что мы начали несколько лет назад", - сказал игрок.