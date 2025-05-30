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Полузащитник Интера: Я до сих пор не осознал, что мы в финале Лиги чемпионов
Футболист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный полузащитник "Интера" Давиде Фраттези поделился своими эмоциями и ожиданиями накануне финального матча Лиги чемпионов, где его команда сыграет против французского "Пари Сен-Жермен".
"Я до сих пор не осознал, что мы в финале. Возможно, я почувствую это, когда мы приедем в Мюнхен и услышим знаменитый гимн Лиги чемпионов. Когда выходишь из туннеля, начинаешь осознавать, что тебя отделяют 90 минут от детской мечты. Это потрясающее чувство.
"ПСЖ" очень силен. В этой команде собраны игроки национальных сборных, которые не нуждаются в представлении. Но мы будем больше фокусироваться на себе, а не на сильных и слабых сторонах парижан. Мы показали, что можем бороться с любым соперником и будем бороться за этот трофей", - сказал Фраттези.
Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 31 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.
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