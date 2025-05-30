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Дембеле - о финале Лиги чемпионов: Энрике многое изменил, и мы готовы выиграть трофей
ПСЖ настроен побеждать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне долгожданного финала Лиги чемпионов против "Интера", правый вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле поделился своими мыслями об этом поединке.
"Тренер пришел сюда с очень четкой идеей. Луис Энрике многое изменил в команде, и мышление игроков также очень изменилось. Мы всегда стараемся выложиться на все сто, особенно с учетом того, что у нас есть амбиции впервые выиграть этот трофей.
Я сильно изменился, особенно в отношении моей позиции на поле, моего стиля игры и так далее. Он дает мне много советов, и да, я многое изменил в своей игре, хотя, как и раньше, использую свои природные качества. И это приносит свои плоды", - сказал Дембеле.
Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени.
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