Дембеле - о финале Лиги чемпионов: Энрике многое изменил, и мы готовы выиграть трофей

Накануне долгожданного финала Лиги чемпионов против "Интера", правый вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле поделился своими мыслями об этом поединке.

"Тренер пришел сюда с очень четкой идеей. Луис Энрике многое изменил в команде, и мышление игроков также очень изменилось. Мы всегда стараемся выложиться на все сто, особенно с учетом того, что у нас есть амбиции впервые выиграть этот трофей.

Я сильно изменился, особенно в отношении моей позиции на поле, моего стиля игры и так далее. Он дает мне много советов, и да, я многое изменил в своей игре, хотя, как и раньше, использую свои природные качества. И это приносит свои плоды", - сказал Дембеле.