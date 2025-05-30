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Дембеле - о финале Лиги чемпионов: Энрике многое изменил, и мы готовы выиграть трофей

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ПСЖ настроен побеждать

Дембеле - о финале Лиги чемпионов: Энрике многое изменил, и мы готовы выиграть трофей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне долгожданного финала Лиги чемпионов против "Интера", правый вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле поделился своими мыслями об этом поединке.

"Тренер пришел сюда с очень четкой идеей. Луис Энрике многое изменил в команде, и мышление игроков также очень изменилось. Мы всегда стараемся выложиться на все сто, особенно с учетом того, что у нас есть амбиции впервые выиграть этот трофей.

Я сильно изменился, особенно в отношении моей позиции на поле, моего стиля игры и так далее. Он дает мне много советов, и да, я многое изменил в своей игре, хотя, как и раньше, использую свои природные качества. И это приносит свои плоды", - сказал Дембеле.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Интер (Милан) Луис Энрике Пари Сен-Жермен Усман Дембеле
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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