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Маркиньос: Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов для Парижа

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ПСЖ стремится выиграть трофей для болельщиков и города

Маркиньос: Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов для Парижа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан ПСЖ Маркиньос подчеркнул важность финала Лиги чемпионов против "Интера" для клуба и болельщиков.

"Это будет великолепный матч. У нас есть своя философия, и у "Интера" она тоже есть. Мы сделаем все возможное, чтобы все сложилось в нашу пользу.

Я не хочу упустить эту возможность. Мы надеемся насладиться моментом, поскольку так трудно квалифицироваться в финал этого соревнования. Нам нужно выполнить свою работу, выиграть трофей, привезти его в Париж для наших болельщиков, для наших семей", - сказал футболист.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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