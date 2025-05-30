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Маркиньос: Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов для Парижа
ПСЖ стремится выиграть трофей для болельщиков и города
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан ПСЖ Маркиньос подчеркнул важность финала Лиги чемпионов против "Интера" для клуба и болельщиков.
"Это будет великолепный матч. У нас есть своя философия, и у "Интера" она тоже есть. Мы сделаем все возможное, чтобы все сложилось в нашу пользу.
Я не хочу упустить эту возможность. Мы надеемся насладиться моментом, поскольку так трудно квалифицироваться в финал этого соревнования. Нам нужно выполнить свою работу, выиграть трофей, привезти его в Париж для наших болельщиков, для наших семей", - сказал футболист.
Напомним, что финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени.
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