Маркиньос: Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов для Парижа

Капитан ПСЖ Маркиньос подчеркнул важность финала Лиги чемпионов против "Интера" для клуба и болельщиков.

"Это будет великолепный матч. У нас есть своя философия, и у "Интера" она тоже есть. Мы сделаем все возможное, чтобы все сложилось в нашу пользу.

Я не хочу упустить эту возможность. Мы надеемся насладиться моментом, поскольку так трудно квалифицироваться в финал этого соревнования. Нам нужно выполнить свою работу, выиграть трофей, привезти его в Париж для наших болельщиков, для наших семей", - сказал футболист.