ПСЖ – Интер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Викторина от UA-Футбол

В последний день весны, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25. В Мюнхене сойдутся ПСЖ и "Интер".

Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.