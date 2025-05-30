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ПСЖ – Интер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Викторина от UA-Футбол

Лига Чемпионов

Парижане могут одержать свою первую победу в ЛЧ

ПСЖ – Интер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Викторина от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В последний день весны, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25. В Мюнхене сойдутся ПСЖ и "Интер".

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Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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