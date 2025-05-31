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ПСЖ – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча Лиги чемпионов
Пари Сен-Жермен – Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.05.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" возвращается в финал Лиги Чемпионов через два года после предыдущего, который проиграл, "Пари Сен-Жермен" – через пять после предыдущего, который проиграл. При этом первый, скорее всего, завершает цикл и надеется зацепить главный Еврокубок в последний момент. А вот второй только начинает цикл. Хотя, разумеется, не против начать его сразу же с главного достижения.
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Матч начнется в 22:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале Megogo Футбол 1.
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Лига чемпионов, финал. 31 мая 2025
Мюнхен, "Альянц Арена"
"Пари Сен-Жермен" 22:00 "Интер" Мілан
Телетрансляція – MEGOGO Футбол 1
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