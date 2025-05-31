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Перед финальным матчем. Индзаги рассказал об эмоциях от возвращения в Мюнхен
Интер там уже побеждал
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Интера" Симоне Индзаге прокомментировал возвращение в Мюнхен на финальный матч Лиги Чемпионов.
По словам наставника, путь к финалу был сложным, но команда приехала сюда с большой уверенностью.
"Игра здесь против "Баварии" и выбивание ее из Лиги Чемпионов придали нам большую силу перед полуфиналом с "Барселоной". Мы знаем, что это был очень трудный путь со множеством ловушек в группах, но команда всегда старалась выложиться на поле.
Мы хоим попробовать еще раз и приехали сюда с большой уверенностью, теперь мы знаем, что нам не хватает последнего шага", - заявил тренер.
Напомним, что "Интер" выбил "Баварию" в 1/4 финала Лиги Чемпионов с общим счётом 4:3.
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Финальный матч между "Интером" и "ПСЖ" состоится 31 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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