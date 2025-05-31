Перед финальным матчем. Индзаги рассказал об эмоциях от возвращения в Мюнхен

Тренер "Интера" Симоне Индзаге прокомментировал возвращение в Мюнхен на финальный матч Лиги Чемпионов.

По словам наставника, путь к финалу был сложным, но команда приехала сюда с большой уверенностью.

"Игра здесь против "Баварии" и выбивание ее из Лиги Чемпионов придали нам большую силу перед полуфиналом с "Барселоной". Мы знаем, что это был очень трудный путь со множеством ловушек в группах, но команда всегда старалась выложиться на поле.

Мы хоим попробовать еще раз и приехали сюда с большой уверенностью, теперь мы знаем, что нам не хватает последнего шага", - заявил тренер.