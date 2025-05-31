Легенда или осел? Для Симоне Индзаги результат финала Лиги Чемпионов значит слишком много

Футбольный мир часто жесток и несправедлив. Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги - единственные тренеры, выводившие итальянские команды в финал Лиги Чемпионов за последние 15 сезонов. Причем вывели по два раза каждый. Также они выиграли на двоих 23 трофея. Тем не менее, оба постоянно подвергаются критике. Настолько, что Индзаги нужна победа в финале Лиги Чемпионов для избежания насмешек.

Причем критикуют обоих вовсе не только на локальном уровне. В конце концов, любых игроков и тренеров когда-либо критиковали. Проблема в том, что многие, отнюдь не большинство, но весьма громкое меньшинство, просто считают их недостаточно сильными, а то и просто слабыми тренерами. Которым повезло с командами, с провалами соперников. Которые должны были выиграть со своими командами больше.

Заслуги даже еще не 50-летнего Индзаги перед итальянским футболом несомненны. Он лидирует вместе с Аллегри по победам во внутренних кубковых турнирах - восемь. Причем три взял с "Лацио", вовсе не фаворитом. С "Интером" в блестящем стиле взял Скудетто в сезоне 2023/24. Да и не так много тренеров выводили итальянские команды в финал Кубка Чемпионов хотя бы дважды - вместе с ним девять.

Причем выводил Симоне команду, клуб, который не входит даже в Топ-10 Европы по доходам (13-14 места). Клуб, который всегда вынужден сокращать, продавать игроков. Который за четыре сезона с Индзаги заработал чистыми на трансферах сто миллионов евро. То есть не покупал игроков, а продавал. Клуб, который в мае 2024-го года перешел к новому владельцу, потому что старый не сумел вернуть кредит.

Есть слухи, что клуб даже может не получить лицензию на следующий сезон в Серии А или может даже начать процедуру банкротства. Клуб это яростно отрицает, заявляя, что он аккуратно и вовремя выплачивает долги и не должен ни банкам, ни поставщикам. Такие слухи и вправду кажутся преувеличенными, да и просто глупыми. Но само возникновение их настораживает.

Более реальные слухи - об уходе Индзаги летом в Саудовскую Аравию на зарплату в 30 миллионов евро в год (а "Интер" по новому контракту предлагает ему лишь семь). Симоне не отрицал, что получил такое предложение и рассматривает его. И его уход, особенно - после поражения в финале Лиги Чемпионов - вызовет весьма неприятные ощущения. Тренера, отказавшегося от борьбы в шаге от вершины.

Состав "Интера" ныне очень возрастной. Средний возраст стартового в финале Лиги Чемпионов может превзойти 30 лет. В нынешнем сезоне три наистарейших стартовых состава на отдельные матчи Лиги Чемпионов выставил "Интер". Он стал первой командой в истории турнира с четырьмя игроками возраста 35-ти лет и старше в стартовом составе на матч плей-офф. И вот такой состав Индзаги вывел в финал ЛЧ.

Он создал сплоченный коллектив с замечательной атмосферой. Игроки называют его и отцом, и старшим братом, и другом. Капитан команды Лаутаро Мартинес говорит: "Его секрет в том, что он до сих пор думает как игрок, потому он понимает нас так хорошо. После разговора с ним я всегда улыбаюсь и у меня всегда ясная голова". А руководство называет его "подарком" и "счастьем" для клуба.

"Даже в моменты большого напряжения он знает, как снизить его несколькими шутками. В этом его большая сила", - говорит игрок команды Федерико Димарко. И Corriere Della Sera, приводя эти слова, делает вывод о "Анчелоттизме" Индзаги. То есть сравнивает его стиль управления со стилем Карло Анчелотти.

Стиль игры "Интера" очень интересен. 3-5-2, но с играющими высоко латералями и центральными защитниками в атаке. Гол в Болонье в сезоне 2023/24, когда в позиционной атаке (!) центральный защитник Бастони навесил с фланга на голову центральному защитнику Биссеку, стал легедарным, стал освящением "стиля Индзаги", несомненно особенного и современного, а то и опережающего свое время.

По сути, "Интер" Индзаги умеет играть в любой футбол. Обороняться низко, даже не прессингуя, и вдруг разжимать пружину и идти всеми силами в стремительную атаку. Вдруг включать высокий прессинг большими силами, отбирать мяч и мчаться вперед. А в Серии А в сезоне 2024/25 он был первым по владению мячом. И голы он забивает. Первый по ним в Серии А в двух последних сезонах - 89, 79.

В нынешнем сезоне основной раунд Лиги Чемпионов он завершил с разницей мячей 11:1 в восьми матчах. То есть маловато забивал, но почти не пропускал. А в шести матчах плей-офф, сыгранных на этот момент, разница мячей составила 15:10. То есть он начал много пропускать, но сумел ответить на это резким увеличением числа забитых. Как минимум два забитых в каждом матче плей-офф.

В конце концов, итальянский футбол в последние годы сильно сдал и не выглядит на уровне финальных стадий Лиги Чемпионов. Кроме "Интера". На его фоне уровень, выступления других команд с Апеннин в ЛЧ кажутся чуть ли не смешными. Индзаги уже заслуживает признание за то, что сумел поднять свою команду на такой европейский уровень, о котором другие итальянские и не мечтают.

Луис Энрике, соперник Симоне в нынешнем финале, говорит о сильной настоящей команде с необычным стилем игры, умеющей играть в любой футбол, прессинговать высоко и сидеть низко. Соперник в финале-2023 Хосеп Гвардиола говорил о том же: "Они умеют и атаковать, и защищаться. Они очень опасны в атаке, и если ошибёшься - могут убить тебя за секунду. Индзаги - замечательный тренер".

Анджело Перуцци, игравший с Симоне в "Лацио" и затем работавший с ним в клубе, удивляется: "Я никогда не думал, что он станет тренером. Он жил настоящим, всегда шутил. Теперь же он другой человек. Взрослый, ответственный и даже упрямый. Он уделяет внимание деталям и умеет принимать тяжёлые и твёрдые решения. Он может быть приятным, но и авторитарным. А во время матчей готов полезть в драку".

Тьерри Анри и вовсе восхищается Индзаги. "То, что он предлагает тактически, немного бешено. Когда ты видишь центральных защитников в центре поля, левого из них очень широко на фланге, центрального под ним, который навешивает на третьего центрального в штрафной площадке соперника. И тогда три опорника играют как центральные защитники. Я не видел много команд в истории, которые делают это".

"Я слежу за ним давно, еще с "Лацио". Он известен как человек, против которого в кубковом матче у тебя всегда будут проблемы. Мне нравится его 3-5-2, в которой три "шестерки" - Барелла, Чалханоглу и Мхитарян. Когда они с мячом, форвард Лаутаро Мартинес отходит в глубину, а форвард Маркус Тюрам бежит в каналы с латералями Димарко, Думфризом или Дармианом".

Даже Арриго Сакки, один из его острейших критиков, года два назад говоривший, что "Интер" не играет в европейском стиле, что слишком глубоко обороняется, в апреле злился: "После всех его успехов как вы можете подвергать его сомнению? Футбол иногда бывает непонятным. После победы над "Баварией" он был феноменом, святым, а через 15 дней вдруг стал ослом, вдруг на скамье подсудимых?"

Впрочем, на скамье подсудимых Индзаги остался. Даже после победы над "Барселоной". Причем практически вовсе не из-за Лиги Чемпионов. Хотя ему вспоминают нереализованные моменты в домашнем матче против "Атлетико" Мадрид в 1/8 финала сезона 2023/24, пропущенный на 87-ой минуте и проигранную серию пенальти в гостевом в Мадриде. Но прежде всего вспоминают внутренние соревнования.

Уже пять сезонов состав "Интера" называют безоговорочно лучшим в Серии А. Еще с последнего сезона Антонио Конте. Но Индзаги взял лишь одно Скудетто в четырех сезонах. В сезоне 2023/24. В сезоне 2022/23 он вообще завершил в лиге с 12-ю поражениями, руководство клуба дважды собирало экстренные заседания, и Симоне чуть не уволили в марте. Тогда спас именно успех в Лиге Чемпионов.

В сезонах же 2021/22 и 2024/25 "Интер" боролся за Скудетто до последнего тура, но проиграл. Потеряв лидерство в лиге. И за эти неудачи Индзаги критикуют больше всего. Называя даже бесхарактерным тренером. Поскольку Скудетто в обоих случаях казалось в его руках, но было упущено - из-за грубой ошибки вратаря на 81-ой минуте в Болонье, руки защитника на 90-ой против "Лацио".

Дело даже не в самих неудачах, а в их типе, совершенно лузерском. В вышеописанных эпизодах в Болонье в 2022-ом году и против "Лацио" в 2025-ом, в позволении камбека "Милану" в прямой битве за Скудетто-2021/22, в 12-ти потерянных очках в сезоне 2024/25 в лиге из-за голов, пропущенных после 80-ой минуты (девять из них - после 85-ой), в потере побед, несмотря на 4:2 и 2:0 во втором тайме.

В обоих этих сезонах команда Индзаги проиграла совершенно не впечатляющим, унылым соперникам. "Милану" и "Наполи", которых называли слабейшими чемпионами Италии в 21-ом веке и уж точно наиболее серыми. "Наполи"-2024/25 статистически был худшим чемпионом за последний 21 год. И в борьбе против такого "Интер" проиграл. Именно за это Индзаги и критикуют.

В последнее время он даже проиграл на характере кубковые турниры. Из Кубка сезона-2023/24 вылетел, проиграв дома "Болонье" в дополнительное время. В финале Суперкубка в январе этого года вёл над "Миланом" со счётом 2:0, но пропустил, в том числе в добавленное время и проиграл. Потому в сезоне 2024/25 после шести трофеев в "Интере" он впервые в своей каденции там может остаться без них.

Его также критикуют за постоянную ротацию, за постоянные замены. Именно их называют причиной потери Скудетто, а также разгромного поражения от "Милана" в полуфинале Кубка-2024/25 (0:3). В том матче он кричал арбитрам: "Не нужно добавленного времени", и это можно было воспринять и как протест против судейства, но скорее - как желание сохранить силы на другие турниры, сдав Коппа.

В нынешнем сезоне в лиге никто из полевых игроков "Интера" не отыграл более 2800 минут. Это можно воспринять как разумный и успешный пример ротации, но и как излишнюю, ненужную ротацию, которая стоила команде Скудетто. Также Индзаги критикуют за замены игроков, которые получили жёлтые карточки. Таких он меняет как можно быстрее. Даже если они - лидеры команды.

Он также нередко меняет лидеров команды в последней трети матча, желая сберечь их силы на следующие противостояния. Что не раз стоило ему потери очков. Замена лидера обороны Алессандро Бастони в прямой битве за Скудетто в Неаполе особенно запомнилась. После неё "Наполи" сравнял счёт. Вообще кажется, будто все свои замены Индзаги готовит уже дома и не желает относиться к динамике игры.

И при всей ротации "Интер" постоянно страдает от травм. Финал Лиги Чемпионов может стать единственным матчем в сезоне, в котором Индзаги заявит полный состав. Да и в этом случае несколько игроков не совсем здоровы. Бастони - единственный игрок в команде без травм в этом сезоне. Вопрос, кто виноват - невезение, Судьба, или же неправильная работа тренерского и медицинского штабов?

Симоне оправдывался, заявляя, что "Интер" - единственная итальянская команда и одна из немногих европейских, которые остались в трёх турнирах до апреля. Постоянно говорил об усталости. Но и о желании выиграть всё. Чем также привлекал. Ведь отвергал ложную скромность, демонстрировал амбиции. Но само решение идти на всё выглядит неправильным. Тем более - с таким возрастным составом.

И тем более - что последние пять Скудетто выиграли команды, вылетавшие из другого турнира зимой. В четырёх из пяти случаев - в декабре. То есть они умели сосредоточиться на лучшем зайце. Индзаги погнался за тремя зайцами сразу - и рискует не поймать ни одного. Рискует остаться с zero tituli. Этими словами Жозе Моуриньо насмехался над соперниками "Интера". Теперь ими насмехаются над "Интером".

Фабио Капелло, комментируя неудачи "Интера" в апреле в лиге и в Кубке, заявил: "Я чувствовал некое высокомерие в решениях Индзаги и в целом в поведении команды. Они будто подумали после "Баварии", что легко победят всех. Я не удивлюсь, если окажется, что "Интер" немного потерял связь с реальностью после победы над "Баварией", подумал, что та победа - конечная станция".



Кристиан Киву, бывший игрок "Интера", а ныне тренер "Пармы", говорит: "Интер" выдал замечательный сезон, и все равно некоторые посчитают его провалом, если он проиграет "Пари Сен-Жермен". Я считаю это абсурдом. Эстетически и математически "Интер" был великолепен. Возможно, он поплатился за навязчивую идею требла, о которой постоянно говорил". И вправду, возможно, тот же принцип зайцев сыграл.

В любом случае, сегодня Индзаги выходит на битву, которая, скорее всего, определит его карьеру. Победа - и вся критика растворится, а Симоне станет вехой, легендой итальянского футбола. Но если он проиграет, и еще и после этого уедет в Саудовскую Аравию - его вспомнят как тренера, не реализовавшего свой потенциал, проигравшего слишком много и сдавшегося слишком быстро.

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