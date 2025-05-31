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"Борются друг за друга, стоят горой": новичок сборной Украины выбрал фаворита на финал ЛЧ

Лига Чемпионов

ПСЖ или "Интер"?

"Борются друг за друга, стоят горой": новичок сборной Украины выбрал фаворита на финал ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник “Александрии” и новичок сборной Украины Александр Мартынюк рассказал, за кого будет болеть в сегодняшнем финале Лиги чемпионов.

‒ 31 мая – финал Лиги Чемпионов, за кого будете болеть?

‒ За "Интер".

‒ Почему именно за "Интер"?

‒ Очень нравится итальянская команда, как они играют в этом сезоне. Они сражаются друг за друга, стоят горой. Примечательно, что коллектив сплочен. Выступают в этом году очень хорошо. Мне нравится, как они играют до последних минут, не опускают руки. Поэтому надеюсь, что “Интер” станет победителем Лиги Чемпионов.

‒ А как вам ПСЖ в этом сезоне?

‒ ПСЖ – это тоже сильная команда. В финал слабые не выходят – туда попадают самые лучшие. Думаю, будет хорошая игра. Два достойных соперника будут бороться за трофей. Пусть победит сильнее, но я буду болеть за “Интер”.

‒ Ваш прогноз на финал ЛЧ: кто победит – Интер или ПСЖ?

‒ Думаю, "Интер" победит со счетом 2:1", – сказал Мартынюк.

ПСЖ и "Интер" встретятся сегодня в Мюнхене в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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