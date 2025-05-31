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Сам себя похвалил. Чеферин остался в восторге от нового формата Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Говорит, что выиграли все

Сам себя похвалил. Чеферин остался в восторге от нового формата Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УЕФА Александр Чеферин назвал новый формат Лиги чемпионов успешным. Функционер видит только положительные моменты в этой реформе.

"В этом сезоне Лига чемпионов УЕФА перешла на формат, который дал ей новый импульс и повысил уровень конкуренции. Это позволило большему количеству команд, чем когда-либо, побороться за трофей в самом престижном клубном турнире мира и подарить миллиардам болельщиков по всей планете драму, волнение и футбол высшего качества.

Огромный успех этой реформы, проведенной в духе уважения и понимания интересов всех заинтересованных сторон европейского футбола - клубов, лиг и национальных ассоциаций, доказывает, что игра может выйти на новый уровень только при условии соблюдения ее основных ценностей: открытой системы соревнований, спортивного принципа и солидарности. А когда процветает футбол, выигрывают все.

Сейчас все взгляды обращены на поле накануне еще одного волшебного вечера европейского футбола. Две исключительные команды стоят на пороге триумфа, которые готовы отдать все ради трофея, который порождает легенды. Путь к финалу был трудным, но осталось сделать последний шаг.

Надеюсь, обе команды будут на высоте, и пусть победит лучшая из них!", - сказал Чеферин.

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" состоится сегодня, 31-го мая. Старт игры - в 22:00 по украинскому времени.

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УЕФА Лига чемпионов Александер Чеферин
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Источник:
www.uefa.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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