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Футболисты разных сборных Украины спрогнозировали победителя Лиги Чемпионов
Фаворит выбран
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты разных сборных Украины спрогнозировали победителя Лиги Чемпионов.
УАФ спросила игроков мужской, молодежной и женской команд. Мнения разделились.
В основном все выбирали "ПСЖ", а Владислав Ванат выбрал "Интер". Выбор футболистов попал на видео.
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Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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Источник:Українська Асоціація Футболу
Опубликовал: Владислав Прийменко
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