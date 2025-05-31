Футболисты разных сборных Украины спрогнозировали победителя Лиги Чемпионов.

УАФ спросила игроков мужской, молодежной и женской команд. Мнения разделились.

В основном все выбирали "ПСЖ", а Владислав Ванат выбрал "Интер". Выбор футболистов попал на видео.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.