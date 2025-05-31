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Футболисты разных сборных Украины спрогнозировали победителя Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Фаворит выбран

Футболисты разных сборных Украины спрогнозировали победителя Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболисты разных сборных Украины спрогнозировали победителя Лиги Чемпионов.

УАФ спросила игроков мужской, молодежной и женской команд. Мнения разделились.

В основном все выбирали "ПСЖ", а Владислав Ванат выбрал "Интер". Выбор футболистов попал на видео.

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Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.

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Источник:
Українська Асоціація Футболу
Опубликовал: Владислав Прийменко
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