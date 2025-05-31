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Ждем задержек? В Мюнхене перед финалом ЛЧ - большие пробки и столпотворения
Где-то мы такое уже видели
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Журналист UA-Футбол Александр Приходько за несколько часов до старта матча между "ПСЖ" и "Интером" сообщает с места событий об огромных толпах фанатов на платформах метро.
За 40 минут из 12 остановок до стадиона можно проехать... всего две. В вагонах - солидные скопления болельщиков.
Відео: ???? Олександр Приходько, UA-Футбол pic.twitter.com/JIhEqOa1Pl— Football Fan (@petrzel91535) May 31, 2025
Відео: ???? Олександр Приходько, UA-Футбол pic.twitter.com/jGFx8Ij7Fu— Football Fan (@petrzel91535) May 31, 2025
Напомним, что финал ЛЧ-2022 между "Ливерпулем" и "Реалом“, который проходил на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, был задержан более чем на 35 минут из-за серьезных проблем с доступом фанов на арену.
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