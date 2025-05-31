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Ждем задержек? В Мюнхене перед финалом ЛЧ - большие пробки и столпотворения

Лига Чемпионов
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Где-то мы такое уже видели

Ждем задержек? В Мюнхене перед финалом ЛЧ - большие пробки и столпотворения

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Журналист UA-Футбол Александр Приходько за несколько часов до старта матча между "ПСЖ" и "Интером" сообщает с места событий об огромных толпах фанатов на платформах метро.

За 40 минут из 12 остановок до стадиона можно проехать... всего две. В вагонах - солидные скопления болельщиков.

Напомним, что финал ЛЧ-2022 между "Ливерпулем" и "Реалом“, который проходил на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, был задержан более чем на 35 минут из-за серьезных проблем с доступом фанов на арену.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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