Ждем задержек? В Мюнхене перед финалом ЛЧ - большие пробки и столпотворения

Журналист UA-Футбол Александр Приходько за несколько часов до старта матча между "ПСЖ" и "Интером" сообщает с места событий об огромных толпах фанатов на платформах метро.

За 40 минут из 12 остановок до стадиона можно проехать... всего две. В вагонах - солидные скопления болельщиков.

Напомним, что финал ЛЧ-2022 между "Ливерпулем" и "Реалом“, который проходил на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, был задержан более чем на 35 минут из-за серьезных проблем с доступом фанов на арену.