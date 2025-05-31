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Украинский мальчик, переживший рак и ампутацию, выйдет на поле вместе с финалистами ЛЧ
Трудные испытания выпали в судьбе ребенка
Фото - Пресслужба Першого медоб'єдання Львова
Пресс-служба львовской ампфутбольной команды Pokrova Lviv AMP сообщила, что 10-летний Михаил Палий выйдет на поле с одним из игроков ПСЖ или "Интера" в финале Лиги чемпионов.
Мальчик впервые пришел на тренировку в июне 2024 года. В коллективе шутят, что именно благодаря его фразе: "Если не выиграете, то будете спать под автобусом" Pokrova Lviv AMP выиграла все игры завершающего тура чемпионата Польши.
Одну из самых агрессивных форм рака среди детей – остеосаркому – у Миши из Ивано-Франковской области обнаружили в 7 лет. Опухоль поразила бедренную кость на левой ноге, врачи провели 6 курсов химиотерапии. Мальчик тяжело переносил лечение, а опухоль на нее не реагировала, как следствие, пришлось ампутировать ногу. Позже ему изготовили искусственную конечность и сейчас Михаил играет в футбол на костылях.
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