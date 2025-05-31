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ПСЖ и Интер опубликовали стартовые составы на финальный матч

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Опубликованы списки игроков, которые могут вписать свое имя в историю

ПСЖ и Интер опубликовали стартовые составы на финальный матч

Getty Images / Global Images Ukraine

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Претенденты на победу в Лиге чемпионов 2024/25 определились с перечнем футболистов, которые выйдут на поле мюнхенской "Альянц Арены" с первых минут.

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В старт миланского клуба попал бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян. Хоакин Корреа и Валентин Карбони не попали в заявку, все остальные игроки основы и ближайшего резерва получат возможность принять участие в поединке.

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У парижан совсем нет списка отсутствующих футболистов.

Напомним, что соперники впервые встретятся в официальном матче. До этого вечера они пересекались только в спаррингах.

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Источник:
Champions League
Опубликовал: Александр Симченко
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