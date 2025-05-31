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ПСЖ и Интер опубликовали стартовые составы на финальный матч
Опубликованы списки игроков, которые могут вписать свое имя в историю
Getty Images / Global Images Ukraine
Претенденты на победу в Лиге чемпионов 2024/25 определились с перечнем футболистов, которые выйдут на поле мюнхенской "Альянц Арены" с первых минут.
В старт миланского клуба попал бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян. Хоакин Корреа и Валентин Карбони не попали в заявку, все остальные игроки основы и ближайшего резерва получат возможность принять участие в поединке.
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Inter's #UCLfinal starting XI ⚫???? pic.twitter.com/9g6ZChNWE4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2025
У парижан совсем нет списка отсутствующих футболистов.
Paris' #UCLfinal starting XI ???????? pic.twitter.com/4KaDXAzhOm— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2025
Напомним, что соперники впервые встретятся в официальном матче. До этого вечера они пересекались только в спаррингах.
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