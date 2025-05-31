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Победит тот, кто слабее? Бабич дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов

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Сказал, за кого будет болеть

Победит тот, кто слабее? Бабич дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский наставник Александр Бабич проанализировал финалистов Лиги чемпионов - "ПСЖ" и "Интер", и попытался спрогнозировать ход событий в игре.

- Александр Александрович, перед групповым раундом Лиги чемпионов вы могли бы предположить, что в финале турнира сыграют "Интер" и "Пари Сен-Жермен"?

- Нет. Хотя относительно итальянской команды у меня были подозрения, что она может выстрелить. Это был чемпион Италии, "Интер" надежно действует в обороне, поэтому их игра и результаты давали повод говорить, что подопечные Симоне Индзаги далеко пойдут. А вот "ПСЖ" я в финале не ждал (улыбается), потому что звездные футболисты ушли из команды, которая начала играть немного по-другому.

- С кем, по вашей версии, "Интер" должен был встретиться в финале?

- Скорее всего, с "Реалом" или "Барселоной".

- На пути к решающему матчу "Интер" потерпел одно поражение, а "ПСЖ" - пять. Это может иметь какое-то значение?

- Вряд ли. Финал - это отдельная история. Все поражения проанализированы и забыты. Все решится здесь и сейчас.

- Какие, на ваш взгляд, козыри у соперников?

- "Интер", в принципе, предсказуемая команда, которая не будет отходить от своего стиля игры. Они будут действовать по своей схеме, играть в прагматичный футбол. "ПСЖ" наоборот, может сыграть в три защитника, или четыре, здесь угадать сложнее. Подопечные Луиса Энрике могут отходить от своей доминирующей игры и также сыграть на контратаках, что они прекрасно умеют делать. Французы, на мой взгляд, будут более непредсказуемыми в финале.

- Кто сильнее по подбору исполнителей?

- Соперники в этом плане, примерно, равны. Но если брать непосредственно креативные действия, то здесь я бы отдал предпочтение "ПСЖ".

- В нынешней Лиге чемпионов "Интер" выиграл всухую восемь матчей, а "ПСЖ" - шесть. Можно делать ставку на то, что в финале не будет забито много мячей?

- Думаю, да. Осторожность будет преобладать, что будет на руку итальянцам. Но если случится быстрый гол, то игра раскроется, что станет интереснее для зрителей.

- На чьей стороне будут ваши симпатии?

- Наверное, на стороне "Интера", прагматичного футбола Индзаги. Мне такой стиль игры ближе. Хотя интересен и "ПСЖ" со своей тактической гибкостью.

- Каким будет ваш прогноз на финал?

- У французов непредсказуемая атака, но мне почему-то кажется, что итальянцы справятся с наскоками Усмана Дембеле, Брэдли Барколя и Хвичи Кварацхелии. Думаю, "Интер" выиграет со счетом 1:0, или в один мяч. Конечно, хотелось бы увидеть не один гол.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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