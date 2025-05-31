Лига Чемпионов
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Довольно быстро. В финале ЛЧ был открыт счет
Игра теперь будет другой
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" на 12-й минуте был открыт счет. Вперед вышла французская команда.
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Витинья шикарным разрезным пасом нашел в штрафной Дуэ, у того было достаточно времени и пространства, чтобы прострелить на линию вратарской четко на ногу Хакими, и Ашраф в касание расписался в воротах бывшего клуба.
Следите за результатами и ходом событий в финале Лиги чемпионов в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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