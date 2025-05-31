Довольно быстро. В финале ЛЧ был открыт счет

В финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" на 12-й минуте был открыт счет. Вперед вышла французская команда.

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Витинья шикарным разрезным пасом нашел в штрафной Дуэ, у того было достаточно времени и пространства, чтобы прострелить на линию вратарской четко на ногу Хакими, и Ашраф в касание расписался в воротах бывшего клуба.

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