У Интера все идет не по плану. ПСЖ забил второй гол за 20 минут

В финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" счет стал 2:0. На 20-й минуте французы удвоили преимущество.

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Быстрая атака парижан прокатилась на левом фланге. Дембеле перевел на противоположный край на угол штрафной в ноги Дуэ, а тот с рикошетом от защитника прошил Зоммера.

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