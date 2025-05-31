Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Интера все идет не по плану. ПСЖ забил второй гол за 20 минут
Придется делать камбэк
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" счет стал 2:0. На 20-й минуте французы удвоили преимущество.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Быстрая атака парижан прокатилась на левом фланге. Дембеле перевел на противоположный край на угол штрафной в ноги Дуэ, а тот с рикошетом от защитника прошил Зоммера.
Следите за результатами и ходом событий в финале Лиги чемпионов в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ПСЖ – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финального матча Лиги чемпионов
- Его величество – финал Лиги Чемпионов. Что нужно знать о финальной игре ПСЖ против Интера
- Уже поступила жалоба в соответствующие органы. Клуб, вылетевший из УПЛ, может получить трансферный бан
- ПСЖ – Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги Чемпионов
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000