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Лига чемпионов. Финал. ПСЖ – Интер 5:0. Обзор матча (обновляется)
Парижане шокировали миланцев в первом тайме
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Парижане шокировали соперника и отличились дважды еще до экватора первого тайма. Постарался 19-летний нападающий Дезире Дуэ, оформивший гол+пас.
На 12-й минуте молодой форвард продемонстрировал отличное видение поля и отдал передачу, адресатом которой стал Ашраф Хакими, отправивший мяч в сетку. Через 8 минут отличился уже сам Дезире.
На 63-й минуте Витинья сыграл на открытого в штрафной площадке партнера по команде, которым оказался Дезире Дуэ, и тот нанес удар в одно касание. Янн Зоммер не смог остановить мяч, попавший в правый нижний угол ворот – 3:0.
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Лига чемпионов. Финал
Альянц Арена (Мюнхен)
ПСЖ – Интер 5:0
Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Дембеле, 73, Маюлу, 87
Гол Хакими:
Гол Дуэ:
Гол Дуэ:
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