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Лига чемпионов. Финал. ПСЖ – Интер 5:0. Обзор матча

Лига Чемпионов

Парижане шокировали миланцев в первом тайме

Лига чемпионов. Финал. ПСЖ – Интер 5:0. Обзор матча

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Парижане шокировали соперника и отличились дважды еще до экватора первого тайма. Постарался 19-летний нападающий Дезире Дуэ, оформивший гол+пас.

На 12-й минуте молодой форвард продемонстрировал отличное видение поля и отдал передачу, адресатом которой стал Ашраф Хакими, отправивший мяч в сетку. Через 8 минут отличился уже сам Дезире.

На 63-й минуте Витинья сыграл на открытого в штрафной площадке партнера по команде, которым оказался Дезире Дуэ, и тот нанес удар в одно касание. Ян Зоммер не смог остановить мяч, попавший в правый нижний угол ворот – 3:0. До завершения второго тайма "красно-синие" нанесли еще два точных удара.

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Лига чемпионов. Финал

Альянц Арена (Мюнхен)

ПСЖ – Интер 5:0

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 63, Кварацхелия, 73, Маюлу, 87

Обзор матча:

Гол Хакими:

Гол Дуэ:

Гол Дуэ:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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vlotko (Броди)
01.06.2025 в 00:10
Не цікаво, все в одні ворота. Це говорить про різницю в класі на даний момент.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
01.06.2025 в 00:10
Не цікаво, все в одні ворота. Це говорить про різницю в класі на даний момент.
Ответить
0
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