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Разгром. ПСЖ забивает еще два гола в ворота Интера

Лига Чемпионов
Обновлено

Дуэ неудержим

Разгром. ПСЖ забивает еще два гола в ворота Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" счет стал 4:0. Во втором тайме парижане забили свои очередные мячи.

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На 63-й минуте встречи Зоммер в который раз вытаскивает мяч из своей сетки. Дуэ оформляет 2+1 по системе гол+пас в финале Лиги чемпионов. Витинья разогнал атаку со своей половины поля, обыгрался с Дембеле (Усман отдал пяткой), после чего вывел Дезире 1 в 1 с голкипером Интера.

На экваторе второго тайма добавил свой вклад в разгром "Интера" Хвича Кварацхелия. На 73-й минуте встречи грузин вышел 1 в 1 с Зоммером после паса Дембеле и легко обыграл Яна. Это 4:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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