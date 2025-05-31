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Разгром. ПСЖ забивает еще два гола в ворота Интера
Дуэ неудержим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" счет стал 4:0. Во втором тайме парижане забили свои очередные мячи.
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На 63-й минуте встречи Зоммер в который раз вытаскивает мяч из своей сетки. Дуэ оформляет 2+1 по системе гол+пас в финале Лиги чемпионов. Витинья разогнал атаку со своей половины поля, обыгрался с Дембеле (Усман отдал пяткой), после чего вывел Дезире 1 в 1 с голкипером Интера.
На экваторе второго тайма добавил свой вклад в разгром "Интера" Хвича Кварацхелия. На 73-й минуте встречи грузин вышел 1 в 1 с Зоммером после паса Дембеле и легко обыграл Яна. Это 4:0.
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