Лига Чемпионов
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Лишь во второй раз в истории ЛЧ/КЕЧ финалист турнира так быстро забил два гола
Серьезный фундамент для итоговой победы
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
В решающей встрече ПСЖ дважды отличился в воротах "Интера" до 20-й минуты. Лишь в одном финале Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов команда забивала 2 гола еще быстрее.
Финалисты ЛЧ/КЕЧ, которые быстрее всего забивали 2 мяча
- 1955/56 Реал (Мадрид) 0:2 Реймс – 10';
- 2024/25 ПСЖ 2:0 Интер – 20';
- 1961/62 Бенфика 0:2 Реал (Мадрид) – 23';
- 1988/89 Стяуа 0:2 Милан – 27’;
- 1959/60 Реал (Мадрид) 2:1 Айнтрахт (Франкфурт) – 30';
- 1960/61 Бенфика 2:1 Барселона – 32';
- 1996/97 Боруссия (Дортмунд) 2:0 Ювентус – 34';
- 2004/05 Милан 2:0 Ливерпуль – 39’;
- 1968/69 Милан 2:0 Аякс – 40'.
На 63-й минуте "принцы" установили счет 3:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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