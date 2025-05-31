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Лишь во второй раз в истории ЛЧ/КЕЧ финалист турнира так быстро забил два гола

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Лишь во второй раз в истории ЛЧ/КЕЧ финалист турнира так быстро забил два гола

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

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В решающей встрече ПСЖ дважды отличился в воротах "Интера" до 20-й минуты. Лишь в одном финале Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов команда забивала 2 гола еще быстрее.

Финалисты ЛЧ/КЕЧ, которые быстрее всего забивали 2 мяча

  • 1955/56 Реал (Мадрид) 0:2 Реймс – 10';
  • 2024/25 ПСЖ 2:0 Интер – 20';
  • 1961/62 Бенфика 0:2 Реал (Мадрид) – 23';
  • 1988/89 Стяуа 0:2 Милан – 27’;
  • 1959/60 Реал (Мадрид) 2:1 Айнтрахт (Франкфурт) – 30';
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  • 1960/61 Бенфика 2:1 Барселона – 32';
  • 1996/97 Боруссия (Дортмунд) 2:0 Ювентус – 34';
  • 2004/05 Милан 2:0 Ливерпуль – 39’;
  • 1968/69 Милан 2:0 Аякс – 40'.

На 63-й минуте "принцы" установили счет 3:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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