Статистические порталы определились с оценками в финале Лиги чемпионов. Кто получил самые высокие баллы?

В финале Лиги чемпионов сезона 2024/25 "ПСЖ" разгромил "Интер" со счетом 5:0. Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили оценки всем участникам игры.

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Самые большие оценки получил полузащитник "ПСЖ" Дезире Дуэ, который оформил в этой игре 2 гола и ассист.

Кроме Дуэ, голами отмечались Хакими, Кварацхелия и Маюлу. Два ассиста имеет Дембеле, еще по одному у Витиньи и Барколя.