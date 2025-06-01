Лига Чемпионов
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Статистические порталы определились с оценками в финале Лиги чемпионов. Кто получил самые высокие баллы?
Думаем, угадаете
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
В финале Лиги чемпионов сезона 2024/25 "ПСЖ" разгромил "Интер" со счетом 5:0. Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили оценки всем участникам игры.
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Самые большие оценки получил полузащитник "ПСЖ" Дезире Дуэ, который оформил в этой игре 2 гола и ассист.
Кроме Дуэ, голами отмечались Хакими, Кварацхелия и Маюлу. Два ассиста имеет Дембеле, еще по одному у Витиньи и Барколя.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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