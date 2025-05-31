Лига Чемпионов. Финал. Пари Сен-Жермен - Интер 5:0. Поезд "Желание"

Лига Чемпионов. Финал

Мюнхен. "Алльянц Арена"

"Пари Сен-Жермен" - "Интер" 5:0

Голы: Хакими 12, Дуэ 20, 63, Кварацхелия 73, Маюлу 86

"Пари Сен-Жермен": Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Л. Эрнандес 78), Витинья, Невеш (Маюлу 84), Руис (Заир-Эмери 84), Дуэ (Баркола 67), Дембеле, Кварацхелия (Рамуш 84)

"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 54, Дармиан 62), Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу (Асллани 70), Барелла, Мхитарян (Аугусто 62), Димарко (Залевски 54), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Дуэ 65, Хакими 90 - Залевски 56, М. Тюрам 69, Ачерби 71

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Впервые в истории финал Кубка Чемпионов завершился с разницей в пять мячей. Впервые с финала-1956, первого в истории турнира, команда повела со счетом 2:0 до 21-ой минуты. Мы смотрели сегодня исторический финал. Великолепный, грандиозный с одной стороны, позорный, унизительный - с другой. Уж точно - финал, который запомнится навсегда.

"Пари Сен-Жермен" считался его фаворитом. Он выглядел лучше в последние месяцы, чем "Интер", свежее, собраннее, еще и мог отдохнуть на внутренней арене, в то время, как миланцы до последнего тура боролись в Серии А. Луис Энрике построил великолепную команду, и в атаке, и в обороне. Но все же так деклассировать победителя "Баварии" и "Барселоны"...

Разница в среднем возрасте стартовых составов в этом финале была наибольшей в истории. Почти 31 год "Интера" против чуть более 25-ти - ПСЖ. Итальянцы еще и выставили семь игроков, начинавших финал-2023, а французы - лишь одного, начинавшего финал-2020. Но весь опыт "нерадзурри" рассыпался под бешеным давлением соперника уже в дебюте.

На 12-ой минуте Витинья отдал отличный короткий пас вразрез, отрезав нескольких соперников, Дуэ, номинально правый вингер, прострелил слева, а Хакими, правый защитник, легко замкнул в центре (гол бывший игрок "Интера" не праздновал). Затем номинальный форвард Дембеле промчал слева, Дуэ получил уже справа, пробил с рикошетом - и 2:0.

Единственная команда, поведшая со счетом 2:0 в финале Кубка Чемпионов так рано ("Реймс" в 1956-ом году), в итоге проиграла. "Интер" мог вдохновиться этим. Но не получилось. Он даже не прессинговал, не ускорялся. Отдал несколько опасных "кроссов" в штрафную справа, дважды пробил головой неточно с угловых. Тайм он проиграл по ударам по воротам со счетом 2:13.

Не сказать, что до перерыва ПСЖ был близок к третьему голу. Бил с линии штрафной и далее, неточно, в защитников, либо удобно в Зоммера. Удар головой также прошел неточно. Но чувствовали себя французы великолепно, не чувствуя никакой угрозы. Как и в начале второго тайма. Кварацхелия и Дембеле прорывались, но пробивали неточно.

Минуты с 55-ой "Интер" вроде бы проснулся. Доннарумме уже пришлось прерывать опасные прострелы и навесы, причем получалось не очень уверенно, Барелла и Залевски пробивали. Но в такие минуты Дембеле сыграл пяткой, Витинья прорвался с фланга в центр и отдал. А Дуэ, которому еще нет 20-ти, стал первым с 1964-го года с дублем и ассистом в финале Кубка Чемпионов.

Далее уже осталось лишь добить. Кварацхелия получил на ход от Дембеле и промчал к воротам, 19-летний Маюлу получил от Баркола и оформил 5:0. "Пари Сен-Жермен" во главе с Дезире Дуэ (имя которого означает "желанный") промчал как поезд и снес всех на своем пути.

ПСЖ выигрывает свой первый Кубок Чемпионов и стает вторым французским победителем турнира после марсельского "Олимпика" в 1993-ем году. Луис Энрике стает вторым тренером в истории после Хосепа Гвардиолы, выигравшим требл - Чемпионат страны, Кубок и Кубок Чемпионов - дважды. Седьмым в истории, выигравшим Кубок Чемпионов с двумя разными командами.

Эта победа будет записана прежде всего на имя испанского специалиста, построившего великолепную команду, блестяще атакующую и обороняющуюся, в которой все работают на поле как бешеные на команду, никто не считает себя суперзвездой. Это победа командного футбола. И победа молодости. А звезды пусть посидят дома и задумаются.

А "Интер"? Симоне Индзаги стал девятым тренером, выводившим итальянские команды в финал Кубка Чемпионов дважды. Но вторым, кто проиграл оба. Два года тому он проиграл "Манчестер Сити" в яростной борьбе. Сегодня же развалился и остался без трофеев в сезоне 2024/25. В чем причины? Тактическое поражение? Старость состава? Искать их бесполезно.