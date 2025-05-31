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Лига Чемпионов. Финал. Пари Сен-Жермен - Интер 5:0. Поезд "Желание"

Лига Чемпионов
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Уничтожение

Лига Чемпионов. Финал. Пари Сен-Жермен - Интер 5:0. Поезд "Желание"

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Финал

Мюнхен. "Алльянц Арена"

"Пари Сен-Жермен" - "Интер" 5:0

Голы: Хакими 12, Дуэ 20, 63, Кварацхелия 73, Маюлу 86

"Пари Сен-Жермен": Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Л. Эрнандес 78), Витинья, Невеш (Маюлу 84), Руис (Заир-Эмери 84), Дуэ (Баркола 67), Дембеле, Кварацхелия (Рамуш 84)

"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 54, Дармиан 62), Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу (Асллани 70), Барелла, Мхитарян (Аугусто 62), Димарко (Залевски 54), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Дуэ 65, Хакими 90 - Залевски 56, М. Тюрам 69, Ачерби 71

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Впервые в истории финал Кубка Чемпионов завершился с разницей в пять мячей. Впервые с финала-1956, первого в истории турнира, команда повела со счетом 2:0 до 21-ой минуты. Мы смотрели сегодня исторический финал. Великолепный, грандиозный с одной стороны, позорный, унизительный - с другой. Уж точно - финал, который запомнится навсегда.

"Пари Сен-Жермен" считался его фаворитом. Он выглядел лучше в последние месяцы, чем "Интер", свежее, собраннее, еще и мог отдохнуть на внутренней арене, в то время, как миланцы до последнего тура боролись в Серии А. Луис Энрике построил великолепную команду, и в атаке, и в обороне. Но все же так деклассировать победителя "Баварии" и "Барселоны"...

Разница в среднем возрасте стартовых составов в этом финале была наибольшей в истории. Почти 31 год "Интера" против чуть более 25-ти - ПСЖ. Итальянцы еще и выставили семь игроков, начинавших финал-2023, а французы - лишь одного, начинавшего финал-2020. Но весь опыт "нерадзурри" рассыпался под бешеным давлением соперника уже в дебюте.

На 12-ой минуте Витинья отдал отличный короткий пас вразрез, отрезав нескольких соперников, Дуэ, номинально правый вингер, прострелил слева, а Хакими, правый защитник, легко замкнул в центре (гол бывший игрок "Интера" не праздновал). Затем номинальный форвард Дембеле промчал слева, Дуэ получил уже справа, пробил с рикошетом - и 2:0.

Единственная команда, поведшая со счетом 2:0 в финале Кубка Чемпионов так рано ("Реймс" в 1956-ом году), в итоге проиграла. "Интер" мог вдохновиться этим. Но не получилось. Он даже не прессинговал, не ускорялся. Отдал несколько опасных "кроссов" в штрафную справа, дважды пробил головой неточно с угловых. Тайм он проиграл по ударам по воротам со счетом 2:13.

Не сказать, что до перерыва ПСЖ был близок к третьему голу. Бил с линии штрафной и далее, неточно, в защитников, либо удобно в Зоммера. Удар головой также прошел неточно. Но чувствовали себя французы великолепно, не чувствуя никакой угрозы. Как и в начале второго тайма. Кварацхелия и Дембеле прорывались, но пробивали неточно.

Минуты с 55-ой "Интер" вроде бы проснулся. Доннарумме уже пришлось прерывать опасные прострелы и навесы, причем получалось не очень уверенно, Барелла и Залевски пробивали. Но в такие минуты Дембеле сыграл пяткой, Витинья прорвался с фланга в центр и отдал. А Дуэ, которому еще нет 20-ти, стал первым с 1964-го года с дублем и ассистом в финале Кубка Чемпионов.

Далее уже осталось лишь добить. Кварацхелия получил на ход от Дембеле и промчал к воротам, 19-летний Маюлу получил от Баркола и оформил 5:0. "Пари Сен-Жермен" во главе с Дезире Дуэ (имя которого означает "желанный") промчал как поезд и снес всех на своем пути.

ПСЖ выигрывает свой первый Кубок Чемпионов и стает вторым французским победителем турнира после марсельского "Олимпика" в 1993-ем году. Луис Энрике стает вторым тренером в истории после Хосепа Гвардиолы, выигравшим требл - Чемпионат страны, Кубок и Кубок Чемпионов - дважды. Седьмым в истории, выигравшим Кубок Чемпионов с двумя разными командами.

Эта победа будет записана прежде всего на имя испанского специалиста, построившего великолепную команду, блестяще атакующую и обороняющуюся, в которой все работают на поле как бешеные на команду, никто не считает себя суперзвездой. Это победа командного футбола. И победа молодости. А звезды пусть посидят дома и задумаются.

А "Интер"? Симоне Индзаги стал девятым тренером, выводившим итальянские команды в финал Кубка Чемпионов дважды. Но вторым, кто проиграл оба. Два года тому он проиграл "Манчестер Сити" в яростной борьбе. Сегодня же развалился и остался без трофеев в сезоне 2024/25. В чем причины? Тактическое поражение? Старость состава? Искать их бесполезно.

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Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен
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1 голосов
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
01.06.2025 в 01:41
Тот случай когла победитель этой ЛЧ, был очевиден за долго до финала. Интер не смог так же настроится против ПСЖ, как против той же Баварии . Отыграли полуфинал с тухлой командой, наклепав им голов сколько хотели, и немного расслабились.... ПСЖ с заслуженной победой. Жаль что этот финал не с Ливерпулем....
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Комментарии 29
storm_ua (Николаев)
01.06.2025 в 01:41
Тот случай когла победитель этой ЛЧ, был очевиден за долго до финала. Интер не смог так же настроится против ПСЖ, как против той же Баварии . Отыграли полуфинал с тухлой командой, наклепав им голов сколько хотели, и немного расслабились.... ПСЖ с заслуженной победой. Жаль что этот финал не с Ливерпулем....
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0
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Barcelinius (earthman)
01.06.2025 в 01:38
Так этому мерзопакостному Интеришке и надо. И Дембеле не забил, мимо ЗМ. Эхх, если б Рафинья в финале играл...
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Barcelinius (earthman)
01.06.2025 в 01:18
Нндааа... с Барсой бы такое не прокатило. Конченный Интер, тьфу нах... И как мы этих шлемазлов не прошли?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2025 в 00:42
Больше всего я рад за мбапу. Бедняга поехал в реал за трофеями. Очередной поймал
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Andrumas (Düsseldorf)
01.06.2025 в 01:01
Он же ещё уходил так, будто "только я там всю команду и тащил", а тут...:)
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Barcelinius (earthman)
01.06.2025 в 01:19
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vlotko (Броди)
01.06.2025 в 00:16
Вірив у парижан, але щоб в одні ворота - це понад сподівання. Давно такого не було.. В Італії траур.
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0
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Siren05 (Мариуполь)
01.06.2025 в 00:23
Перемога в 5 м ячiв у фiналi ЛЧ ще нiколи не була. Це вперше!
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1
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Andrumas (Düsseldorf)
01.06.2025 в 00:12
Ещё очень необычно было, что в финале ЛЧ в основе своих команд вышли футболисты из Закавказья, Грузии и Армении. И безумно жалко болел Интера, отвалить кучу денег, чтобы увидеть как твою любимую команду насилуют.. всё же в финале должна была быть Барселона, чтобы это был футбол, а не жесткое порно, так как моментов у ПСЖ было на все 7:0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2025 в 00:07
Ерунда это всё. Не стоит тратить время, когда такой праздник сегодня, день рождения Кривого Рога!!! С этим праздником я и поздравляю сотни криворожских форумчан на этом сайте
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Barcelinius (earthman)
01.06.2025 в 01:25
Ну так уж и сотни... раз, два... Весёлая дача и Барселиниус. Спасибо брат!
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Andrumas (Düsseldorf)
01.06.2025 в 00:05
Ирония судьбы, ПСЖ несколько лет назад обидно проиграл в финале ЛЧ Баварии, а сегодня перемолол своего соперника на родном стадионе той самой Баварии. Я не знаю когда последний раз в финале еврокубков была разница в 5 мячей, но такого никто не ожидал! "Деньги не играют в футбол " смеялись многие годами над ПСЖ и МанСити, а им нужны были просто толковые менеджеры, браво Луис Энрике и его банда! Особенно рад за Хвичу. Дуэ показал Ямалю к чему ещё стремиться, 2+1 в финале, эти парни будущее футбола
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.06.2025 в 00:16
Ха-ха-ха..." показал Ямалю к чему ещё стремиться" спасибо за юмор..., очень смешно... Ямал Чемпион Европы 2024, один из лучших игроков турнира и финального матча. А кто такой Дуэ???
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Andrumas (Düsseldorf)
01.06.2025 в 00:28
Дуэ это парень с кубком лиги чемпионов, всего навсего с 2+1 в финале в свои 19.. ничего особенного вообще:)) но Ямаль тоже крут и у него всё впереди, они оба крутые в своём возрасте, просто рад, что в футболе есть такие восходящие звёздочки, когда столько лет были только Месси и Кристина. Дуэ имеет все шансы выиграть трофеи со своей сборной, Ламин обязан взять свою ЛЧ, они в начале своего пути, удачи парням!
 
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Justice (Львів)
01.06.2025 в 00:28
Це ти про Ольмо написав...
 
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Andrumas (Düsseldorf)
01.06.2025 в 00:32
Порадуйся хотя бы за Энрике. Тренер, которого сделала Барса! Не только Ла Масией едины, крутых тренеров тоже выпускают
 
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Barcelinius (earthman)
01.06.2025 в 01:29
Энрике крутой тренер? Хахахахаха! Ну ты меня брат насмешил.
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.06.2025 в 00:03
Париж выиграл, но проиграл Футбол. Может хотя бы после этого финала всякие коррупционеры, типа чеферина прекратят практику засуживания одних команд, чтоб освободить путь к трофею другим. Сегодня в финале была одна команда. А представьте, каким был бы этот финал, если бы по заслугам и по справедливости, просто по спортивному принципу, без вмешательства арбитров в этом финале были ДВЕ команды - Париж и Барса! Однозначно, этот финал не был лучшим за последние 10-15 лет. И свой позор, я думаю, чеферин понимает. Ну а развалинами Интера я очень доволен... Сегодня арбитры итальянцам не помогали, как это они делали в полуфинале с Барселоной и все увидели уровень Интера...Также я очень рад за мбаппе... Он вовремя освободил себя от команды, которая теперь, наконец-то, выиграла ЛЧ...
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
01.06.2025 в 00:09
А мені взагалі цікаво, як Мбаппе себе почуває? І , думаю, якби він не пішов, то ПСЖ б не взяв би цю лігу
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.06.2025 в 00:18
І в мене таке відчуття. Мбаппе в усьму копіює Роналду... Тобто, особиста статистика важливіша, ніж командні трофеї... Тому, всі роки у ПСЖ Мбаппе був на заваді завоювання трофею ЛЧ.
 
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rjhxb61@ukr.net (киев)
01.06.2025 в 00:00
" Аргентина - Ямайка - 5:0." (с)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2025 в 00:04
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Justice (Львів)
31.05.2025 в 23:55
Ще перед півфіналами я сказав хто виграє ЛЧ...Цікаво, чи хтось крім італійців, вважав що Париж програє? Найсильніша команда цього сезону бере ЛЧ і свій 5 трофей цього року...
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Лекарь (село Дарниця)
31.05.2025 в 23:59
Вважати то таке. Я взагалі вважав, що в фінал вийде Барса і що? Ту я більше симпатизував Інтеру, бо команда билася з Барсою і досягла перемоги. Нажаль, сил на все у італійців не вистачило. Як кажуть, за двома зайцями. А в нашому випадку за трьома). А ПСЖ чудово відпочив перед фіналом, не дивно, що команда перемогла
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.06.2025 в 00:02
Пута і фінал? Забудь на довгі роки . Ліверпулем з 0:3 доведено, а Баварією 8:2 підтверджено
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.06.2025 в 00:05
Обращаюсь к дурачку из винницы. Спасибо, что уболтал меня напомнить тебе. 2-8 - это не ваша победа. А вот 2-6 на Бернабеу, это ваше поражение.
 
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Justice (Львів)
01.06.2025 в 00:13
Барса всеодно б програла, бо в неї немає оборони...А в ПСЖ атака не на одному гравцеві збудована...тому тут без шансів для будь кого...
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.05.2025 в 23:53
У жабоедов на ужин были макароны.
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.06.2025 в 00:00
Трампон,можеш радіти і наливати Барсел@ху, рекорд барсотушки по найбільш крупній поразці в фіналах ЛЧ від Мілану 0:4 вже путі не належить
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