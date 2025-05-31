Это уже несмешно. ПСЖ вколотил очередной гол в финале ЛЧ

В финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" был установлен счет 5:0. Разгром довершил Маюлу.

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Молодому игроку удался красивый удар с лету. Мяч от левой стойки залетел в ворота.

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