Лига Чемпионов
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Это уже несмешно. ПСЖ вколотил очередной гол в финале ЛЧ
Интер вообще беспомощен
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
В финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" был установлен счет 5:0. Разгром довершил Маюлу.
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Молодому игроку удался красивый удар с лету. Мяч от левой стойки залетел в ворота.
Следите за результатами и ходом событий в финале Лиги чемпионов в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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