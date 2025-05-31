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Это уже несмешно. ПСЖ вколотил очередной гол в финале ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Интер вообще беспомощен

Это уже несмешно. ПСЖ вколотил очередной гол в финале ЛЧ

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" был установлен счет 5:0. Разгром довершил Маюлу.

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Молодому игроку удался красивый удар с лету. Мяч от левой стойки залетел в ворота.

Следите за результатами и ходом событий в финале Лиги чемпионов в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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