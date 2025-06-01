Лига Чемпионов
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ПСЖ оформил крупнейший разгром и стал лишь третьей командой, забившей более 4-х голов в финалах ЛЧ/КЕЧ
Принцы не скупились на результативные атаки
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
В решающей встрече Лиги чемпионов 2024/25 ПСЖ без проблем справился в Мюнхене с "Интернационале" (5:0). Подопечные Луиса Энрике оформили самую большую победу в финалах турнира.
До этого разгромы с разницей в 4 мяча фиксировали в четырех случаях:
- 1959/60 Реал (Мадрид) 7:3 Айнтрахт (Франкфурт);
- 1973/74 Бавария 4:0 Атлетико (Мадрид);
- 1988/89 Милан 4:0 Стяуа;
- 1993/94 Милан 4:0 Барселона.
Кроме того, только в двух финалах претендент на трофей забивал больше 4-х голов. Это происходило в упомянутом поединке 1960 года и в кампании 1961/62, когда "Бенфика" обыграла "Реал" (Мадрид) со счетом 5:3.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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