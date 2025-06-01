ПСЖ – вторая французская команда с кубком ЛЧ. Но представители Лиги 1 все еще наиболее неудачно выступают в финалах турнира

Поклонникам французского футбола пришлось ждать 32 года, чтобы трофей Лиги чемпионов снова выиграла команда из этой страны. Символично, что финал сезона 1992/93 также проходил в Мюнхене и "Марсель" победил другой миланский клуб (1:0).

Кроме того, это был премьерный розыгрыш ЛЧ после реорганизации, как и текущая кампания была проведена с определенными нововведениями. Теперь команды Лиги 1 вышли на седьмое место в рейтинге представителей стран с трофеем ЛЧ.

Впрочем, французские коллективы проиграли 6 из 8 финалов (75%). И это до сих пор самый высокий показатель. Клубы Серии А уступили в 60% решающих матчей, в которых принимали участие.