  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ПСЖ – вторая французская команда с кубком ЛЧ. Но представители Лиги 1 все еще наиболее неудачно выступают в финалах турнира

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ – вторая французская команда с кубком ЛЧ. Но представители Лиги 1 все еще наиболее неудачно выступают в финалах турнира

Лига Чемпионов

Впрочем, сегодня это точно не проблема парижан

ПСЖ – вторая французская команда с кубком ЛЧ. Но представители Лиги 1 все еще наиболее неудачно выступают в финалах турнира

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Поклонникам французского футбола пришлось ждать 32 года, чтобы трофей Лиги чемпионов снова выиграла команда из этой страны. Символично, что финал сезона 1992/93 также проходил в Мюнхене и "Марсель" победил другой миланский клуб (1:0).

Читайте такжеТактика, нервы и хаос: Энрике и Индзаги в главной партии сезона

Кроме того, это был премьерный розыгрыш ЛЧ после реорганизации, как и текущая кампания была проведена с определенными нововведениями. Теперь команды Лиги 1 вышли на седьмое место в рейтинге представителей стран с трофеем ЛЧ.

Впрочем, французские коллективы проиграли 6 из 8 финалов (75%). И это до сих пор самый высокий показатель. Клубы Серии А уступили в 60% решающих матчей, в которых принимали участие.

По теме
yellow-arrow
Интер присоединился к шести клубам, которые чаще всего проигрывали в финале главного еврокубка
yellow-arrow
Интер обновил антирекорд итальянских клубов по количеству поражений в финалах ЛЧ/КЕЧ
yellow-arrow
ПСЖ оформил крупнейший разгром и стал лишь третьей командой, забившей более 4-х голов в финалах ЛЧ/КЕЧ
Лига 1 “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости