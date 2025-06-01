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Интер обновил антирекорд итальянских клубов по количеству поражений в финалах ЛЧ/КЕЧ

Лига Чемпионов

После 2010 года клубы Серии А так и не могут выиграть турнир

Интер обновил антирекорд итальянских клубов по количеству поражений в финалах ЛЧ/КЕЧ

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

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Проигрыш "Интернационале" в Мюнхене стал 18-м поражением итальянских команд в решающих матчах самого престижного клубного еврокубка. "Змеи" обновляют соответствующий антирекорд.

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Представители Серии А по этому показателю существенно опережают Англию, Испанию и Германию, чьи коллективы уступили в 11-ти финалах.

После триумфа "нерадзурри" в сезоне 2009/10, итальянские команды уже 4 раза боролись за трофей, но в каждом случае наблюдали, как соперники поднимают кубок на церемонии награждения.

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Серия А Интер (Милан)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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