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Интер обновил антирекорд итальянских клубов по количеству поражений в финалах ЛЧ/КЕЧ
После 2010 года клубы Серии А так и не могут выиграть турнир
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Проигрыш "Интернационале" в Мюнхене стал 18-м поражением итальянских команд в решающих матчах самого престижного клубного еврокубка. "Змеи" обновляют соответствующий антирекорд.
Представители Серии А по этому показателю существенно опережают Англию, Испанию и Германию, чьи коллективы уступили в 11-ти финалах.
После триумфа "нерадзурри" в сезоне 2009/10, итальянские команды уже 4 раза боролись за трофей, но в каждом случае наблюдали, как соперники поднимают кубок на церемонии награждения.
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