Интер обновил антирекорд итальянских клубов по количеству поражений в финалах ЛЧ/КЕЧ

Проигрыш "Интернационале" в Мюнхене стал 18-м поражением итальянских команд в решающих матчах самого престижного клубного еврокубка. "Змеи" обновляют соответствующий антирекорд.

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Представители Серии А по этому показателю существенно опережают Англию, Испанию и Германию, чьи коллективы уступили в 11-ти финалах.

После триумфа "нерадзурри" в сезоне 2009/10, итальянские команды уже 4 раза боролись за трофей, но в каждом случае наблюдали, как соперники поднимают кубок на церемонии награждения.