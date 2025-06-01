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Интер присоединился к шести клубам, которые чаще всего проигрывали в финале главного еврокубка

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Досадная тенденция

Интер присоединился к шести клубам, которые чаще всего проигрывали в финале главного еврокубка

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

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Поражение на "Альянц Арене" в матче с ПСЖ стало для "нерадзурри" четвертым в решающих встречах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. По этому показателю "змеи" догнали своих соперников по миланскому дерби и "Ливерпуль".

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Всего 3 клуба потерпели еще больше поражений в финалах турнира. 5 раз проигрывали "Бавария" и "Бенфика", а рекорд принадлежит туринскому "Ювентусу" (7).

Добавим, что для "черно-синих" это был седьмой поединок, в котором они претендовали на кубок ЛЧ. Столько же в финалах выступала "Бенфика", а все остальные упомянутые коллективы провели от 9 до 11 решающих матчей в соревновании.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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