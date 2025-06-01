Франция – седьмая страна, у которой не менее 2 клуба выигрывали ЛЧ

32 года "Марсель" оставался единственным французским коллективом, побеждавшим в главном еврокубке. Теперь столичный ПСЖ также может похвастаться подобным достижением.

Только в 7 странах минимум 2 команды выигрывали трофей ЛЧ/КЕЧ. В Португалии ("Бенфика", "Порту") и Испании ("Реал" Мадрид, "Барселона") также по два клуба, которые побеждали в турнире.

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В Нидерландах, Германии и Италии по 3 триумфатора. В Эредивизи выступают бывшие обладатели кубка ПСВ, "Аякс" и "Фейеноорд", из участников Бундеслиги эта вершина покорялась "Баварии", "Гамбургу" и "Боруссии" (Дортмунд), а среди представителей Серии А это удавалось миланским коллективам и "Ювентусу". Рекорд принадлежит Англии и ее шести победителям ("Манчестер Юнайтед", "Челси", "Манчестер Сити", "Астон Вилла", "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль").