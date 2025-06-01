Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дуэ – самый молодой футболист, отмечавшийся дважды в финалах ЛЧ. Он побил рекорд, который держался 61 год
У Ямаля еще есть возможность превзойти это достижение
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
В августе 2024 года ПСЖ заплатил "Ренну" 50 млн евро за перспективного форварда Дезире Дуэ. Молодой нападающий не только пробился в основной состав, но и нередко участвовал в результативных атаках парижан. Он оформил дубль в финале Лиги чемпионов – еще никому это не удавалось в такою юном возрасте.
Самые молодые футболисты с двумя голами в решающих встречах ЛЧ
- 2024/25 Дезире Дуэ (ПСЖ) – 19 лет;
- 1963/64 Алессандро Маццола (“Интер”) – 21;
- 1968/69 Пьерино Прати (“Милан”) – 22;
- 1973/74 Ули Хенесс (“Бавария”) – 22;
- 1959/60 Эрвин Штайн (“Айнтрахт” Франкфурт) – 24;
- 1962/63 Жозе Жуан Алтафини (“Милан”) – 24;
- 1988/89 Марк ван Бастен (“Милан”) – 24.
В завершившемся сезоне форвард забил 15 мячей и отдал 16 ассистов в 53 поединках ПСЖ во всех соревнованиях.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия распадается? Голкипер Ермаков объяснил ситуацию в команде
- Бывший нападающий Динамо вызван в сборную впервые за 9 лет
- Уже поступила жалоба в соответствующие органы. Клуб, вылетевший из УПЛ, может получить трансферный бан
- Его величество – финал Лиги Чемпионов. Что нужно знать о финальной игре ПСЖ против Интера
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000