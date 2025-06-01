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Дуэ – самый молодой футболист, отмечавшийся дважды в финалах ЛЧ. Он побил рекорд, который держался 61 год

Лига Чемпионов

У Ямаля еще есть возможность превзойти это достижение

Дуэ – самый молодой футболист, отмечавшийся дважды в финалах ЛЧ. Он побил рекорд, который держался 61 год

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

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В августе 2024 года ПСЖ заплатил "Ренну" 50 млн евро за перспективного форварда Дезире Дуэ. Молодой нападающий не только пробился в основной состав, но и нередко участвовал в результативных атаках парижан. Он оформил дубль в финале Лиги чемпионов – еще никому это не удавалось в такою юном возрасте.

Самые молодые футболисты с двумя голами в решающих встречах ЛЧ

  • 2024/25 Дезире Дуэ (ПСЖ) – 19 лет;
  • 1963/64 Алессандро Маццола (“Интер”) – 21;
  • 1968/69 Пьерино Прати (“Милан”) – 22;
  • 1973/74 Ули Хенесс (“Бавария”) – 22;
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  • 1959/60 Эрвин Штайн (“Айнтрахт” Франкфурт) – 24;
  • 1962/63 Жозе Жуан Алтафини (“Милан”) – 24;
  • 1988/89 Марк ван Бастен (“Милан”) – 24.

В завершившемся сезоне форвард забил 15 мячей и отдал 16 ассистов в 53 поединках ПСЖ во всех соревнованиях.

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“ПСЖ” Дезире Дуэ
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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