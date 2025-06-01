Дуэ – самый молодой футболист, отмечавшийся дважды в финалах ЛЧ. Он побил рекорд, который держался 61 год

В августе 2024 года ПСЖ заплатил "Ренну" 50 млн евро за перспективного форварда Дезире Дуэ. Молодой нападающий не только пробился в основной состав, но и нередко участвовал в результативных атаках парижан. Он оформил дубль в финале Лиги чемпионов – еще никому это не удавалось в такою юном возрасте.

Самые молодые футболисты с двумя голами в решающих встречах ЛЧ

2024/25 Дезире Дуэ (ПСЖ) – 19 лет;

(ПСЖ) – 19 лет; 1963/64 Алессандро Маццола (“Интер”) – 21;

(“Интер”) – 21; 1968/69 Пьерино Прати (“Милан”) – 22;

(“Милан”) – 22; 1973/74 Ули Хенесс (“Бавария”) – 22;

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1959/60 Эрвин Штайн (“Айнтрахт” Франкфурт) – 24;

(“Айнтрахт” Франкфурт) – 24; 1962/63 Жозе Жуан Алтафини (“Милан”) – 24;

(“Милан”) – 24; 1988/89 Марк ван Бастен (“Милан”) – 24.

В завершившемся сезоне форвард забил 15 мячей и отдал 16 ассистов в 53 поединках ПСЖ во всех соревнованиях.