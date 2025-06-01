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Только 4 тренера выиграли больше кубков ЛЧ, чем Луис Энрике. Испанские наставники приближаются к лидерству по количеству трофеев
Испанцы проявляют себя не только на уровне клубов Ла Лиги и национальной сборной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По итогам финала Лиги чемпионов ПСЖ завоевал долгожданный трофей под руководством Луиса Энрике. Спустя 10 лет после триумфа с "Барселоной" испанский специалист снова выиграл главный еврокубок.
Всего 4 наставника выигрывали турнир чаще. По 3 виктории на счету Пепа Гвардиолы, Зинедина Зидана и бывшего тренера "Ливерпуля" Боба Пэйсли. Абсолютный рекордсмен соревнования – Карло Анчелотти с пятью победами.
В контексте представителей стран, испанские специалисты добавили в коллекцию 12-й трофей ЛЧ. Впереди только итальянцы (13). 10 раз выигрывали команды под руководством немцев, в семи случаях коллективы готовили англичане.
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