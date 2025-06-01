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Только 4 тренера выиграли больше кубков ЛЧ, чем Луис Энрике. Испанские наставники приближаются к лидерству по количеству трофеев

Лига Чемпионов

Испанцы проявляют себя не только на уровне клубов Ла Лиги и национальной сборной

Только 4 тренера выиграли больше кубков ЛЧ, чем Луис Энрике. Испанские наставники приближаются к лидерству по количеству трофеев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По итогам финала Лиги чемпионов ПСЖ завоевал долгожданный трофей под руководством Луиса Энрике. Спустя 10 лет после триумфа с "Барселоной" испанский специалист снова выиграл главный еврокубок.

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Всего 4 наставника выигрывали турнир чаще. По 3 виктории на счету Пепа Гвардиолы, Зинедина Зидана и бывшего тренера "Ливерпуля" Боба Пэйсли. Абсолютный рекордсмен соревнования – Карло Анчелотти с пятью победами.

В контексте представителей стран, испанские специалисты добавили в коллекцию 12-й трофей ЛЧ. Впереди только итальянцы (13). 10 раз выигрывали команды под руководством немцев, в семи случаях коллективы готовили англичане.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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