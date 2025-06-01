Энрике – седьмой тренер, победивший в ЛЧ/КЕЧ с двумя клубами

В 2015 году Луис Энрике праздновал победу в турнире во главе "Барселоны". В сезоне 2024/25 испанский специалист выиграл соревнование уже с чемпионом Франции. До этого всего 6 тренеров смогли завоевать трофей главного еврокубка с двумя разными командами:

Карло Анчелотти (Милан, "Реал" Мадрид);

(Милан, "Реал" Мадрид); Пеп Гвардиола ("Барселона", "Манчестер Сити");

("Барселона", "Манчестер Сити"); Эрнст Хаппель ("Фейеноорд", "Гамбург");

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Оттмар Хицфельд ("Боруссия" Дортмунд, "Бавария");

("Боруссия" Дортмунд, "Бавария"); Жозе Моуринью ("Порту", "Интер");

("Порту", "Интер"); Юпп Хайнкес ("Бавария", "Реал" Мадрид).

Также испанец стал 21-м тренером, вторично выигравшим Лигу чемпионов.