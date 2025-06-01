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Энрике – седьмой тренер, победивший в ЛЧ/КЕЧ с двумя клубами

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И сделал это с ПСЖ после многочисленных попыток парижан

Энрике – седьмой тренер, победивший в ЛЧ/КЕЧ с двумя клубами

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 2015 году Луис Энрике праздновал победу в турнире во главе "Барселоны". В сезоне 2024/25 испанский специалист выиграл соревнование уже с чемпионом Франции. До этого всего 6 тренеров смогли завоевать трофей главного еврокубка с двумя разными командами:

  • Карло Анчелотти (Милан, "Реал" Мадрид);
  • Пеп Гвардиола ("Барселона", "Манчестер Сити");
  • Эрнст Хаппель ("Фейеноорд", "Гамбург");
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  • Оттмар Хицфельд ("Боруссия" Дортмунд, "Бавария");
  • Жозе Моуринью ("Порту", "Интер");
  • Юпп Хайнкес ("Бавария", "Реал" Мадрид).

Также испанец стал 21-м тренером, вторично выигравшим Лигу чемпионов.

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Луис Энрике “ПСЖ”
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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