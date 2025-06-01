Лига Чемпионов
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Энрике – седьмой тренер, победивший в ЛЧ/КЕЧ с двумя клубами
И сделал это с ПСЖ после многочисленных попыток парижан
Getty Images/Global Images Ukraine
В 2015 году Луис Энрике праздновал победу в турнире во главе "Барселоны". В сезоне 2024/25 испанский специалист выиграл соревнование уже с чемпионом Франции. До этого всего 6 тренеров смогли завоевать трофей главного еврокубка с двумя разными командами:
- Карло Анчелотти (Милан, "Реал" Мадрид);
- Пеп Гвардиола ("Барселона", "Манчестер Сити");
- Эрнст Хаппель ("Фейеноорд", "Гамбург");
- Оттмар Хицфельд ("Боруссия" Дортмунд, "Бавария");
- Жозе Моуринью ("Порту", "Интер");
- Юпп Хайнкес ("Бавария", "Реал" Мадрид).
Также испанец стал 21-м тренером, вторично выигравшим Лигу чемпионов.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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