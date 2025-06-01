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Индзаги проиграл второй финал ЛЧ как тренер. До повторения антирекорда турнира – одно поражение

Лига Чемпионов

Тяжелый удар для наставника нерадзурри

Индзаги проиграл второй финал ЛЧ как тренер. До повторения антирекорда турнира – одно поражение

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

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За последние 3 сезона миланский клуб дважды пробивался в финал Лиги чемпионов, но в обоих случаях оставался без трофея. Только 2 специалиста чаще проигрывали в турнире – Марчело Липпи и Юрген Клопп. На их счету по 3 поражения в решающих встречах соревнования.

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В XXI веке еще несколько тренеров также дважды уступали в финалах. Речь идет о Сэре Алексе Фергюсоне, Диего Симеоне и Массимилиано Аллегри.

Индзаги возглавляет "змей" четвертый год. Это будет его первый сезон в клубе, когда "Интер" не выиграл ни одного трофея.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Симченко
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