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“Всех волнует, кому бы я отдал “Золотой мяч”: Энрике похвалил своего подопечного
На поле была команда с мастерами-индивидуалистами
Фото - UEFA.com
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу “принцев” в Лиге чемпионов.
“С самого начала сезона мы ставили перед собой цель сотворить историю. Пришло время устроить большой праздник! Я чувствовал настоящую связь между игроками и болельщиками. Думаю, мы это заслужили. Трудно играть на таком уровне, но мы знали, как справиться с давлением”.
“Всех волнует, кому бы я отдал “Золотой мяч”. Я бы отдал его Усману Дембеле за то, как он защищался в этом финале. Это и называется вести за собой команду.
Я искренне верю, что он, без сомнения, заслуживает эту награду не только за титулы, которые он выиграл, или за забитые голы, но и за то, как он прессинговал. Он делал это на протяжении всего сезона, но в этом финале – просто потрясающе”, – отметил тренер.
Испанец выиграл второй кубок ЛЧ в качестве тренера, но будучи игроком не побеждал в турнире.
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