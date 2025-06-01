  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. “Всех волнует, кому бы я отдал “Золотой мяч”: Энрике похвалил своего подопечного

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

“Всех волнует, кому бы я отдал “Золотой мяч”: Энрике похвалил своего подопечного

Лига Чемпионов

На поле была команда с мастерами-индивидуалистами

“Всех волнует, кому бы я отдал “Золотой мяч”: Энрике похвалил своего подопечного

Фото - UEFA.com

Новина українською

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу “принцев” в Лиге чемпионов.

“С самого начала сезона мы ставили перед собой цель сотворить историю. Пришло время устроить большой праздник! Я чувствовал настоящую связь между игроками и болельщиками. Думаю, мы это заслужили. Трудно играть на таком уровне, но мы знали, как справиться с давлением”.

Читайте такжеПСЖ хочет подписать одного из крупнейших талантов Южной Америки

“Всех волнует, кому бы я отдал “Золотой мяч”. Я бы отдал его Усману Дембеле за то, как он защищался в этом финале. Это и называется вести за собой команду.

Я искренне верю, что он, без сомнения, заслуживает эту награду не только за титулы, которые он выиграл, или за забитые голы, но и за то, как он прессинговал. Он делал это на протяжении всего сезона, но в этом финале – просто потрясающе”, – отметил тренер.

Испанец выиграл второй кубок ЛЧ в качестве тренера, но будучи игроком не побеждал в турнире.

По теме
yellow-arrow
Индзаги: Мы встретились с командой, которая, возможно, сильнее, чем мы
yellow-arrow
Индзаги проиграл второй финал ЛЧ как тренер. До повторения антирекорда турнира – одно поражение
yellow-arrow
Интер присоединился к шести клубам, которые чаще всего проигрывали в финале главного еврокубка
Луис Энрике “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости