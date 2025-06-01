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Индзаги: Мы встретились с командой, которая, возможно, сильнее, чем мы

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Но это неточно

Индзаги: Мы встретились с командой, которая, возможно, сильнее, чем мы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Симоне Индзаги высказался о поражении в финале Лиги чемпионов.

“Я горжусь этими ребятами. Мы встретились с командой, которая заслужила победить, которая, возможно, сильнее, чем мы. Мы плохо вошли в игру, пропустили голы, а затем стали играть слишком широко, облегчив задачу ПСЖ. Мы пропустили голы, которые никогда не пропускали до сегодняшнего дня.

Это ужасное поражение не перечеркивает того, что мы сделали. Мы должны были работать лучше, в первую очередь я. Да, в этом сезоне мы без титулов, но это нормально, нужно отдать должное этой команде”.

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[О своем будущем] “В ближайшие дни мы с клубом подумаем, сейчас слишком грустно, чтобы думать об этом. У нас будет время принять спокойное решение. Клуб всегда с нами, они тоже испытывают горечь в этот момент”, – сказал главный тренер “Интера”.

Для Индзаги это был 10-й финал в тренерской карьере и уступал он только в Лиге чемпионов.

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Источник:
Джанлука Ді Марціо
Опубликовал: Александр Симченко
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