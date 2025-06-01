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Маротта: По бюджету мы не можем конкурировать с такими клубами как ПСЖ

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Горькие слова правды

Маротта: По бюджету мы не можем конкурировать с такими клубами как ПСЖ

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После поражения "Интера" от "ПСЖ" в Лиге чемпионов президент и генеральный директор "Нерадзурри" Джузеппе Маротта прокомментировал матч и европейскую кампанию команды.

"Это был трудный вечер. Мы столкнулись с соперником, который полностью превзошёл нас. Если не учитывать окончательный счет, поражение является заслуженным. Однако оно не должно омрачать сезон, который мы провели; нужно лишь упомянуть путь, который команда прошла в Лиге чемпионов. "Интер" столкнулся с очень сильной командой, и нам искренне жалко многих болельщиков, которые пришли сюда, чтобы поддержать нас. Добраться в этот вечер, в этот финал, было невероятно трудно. Мы полностью заслужили попасть сюда, победив "Баварию" и "Барселону". Сегодня мы потерпели неудачу и не боролись так, как хотели, но я хочу поблагодарить персонала, тренера и всех. Путь, который мы прошли в этом сезоне – длившийся 59 матчей – показывает, что эта команда имеет право быть на этой сцене. Оправданий нет, но очевидно, что у Италии больше нет такой финансовой мощи, как когда-то – мы не можем конкурировать с такими клубами, как "ПСЖ", которые имеют практически неограниченные бюджеты".

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Напомним, "ПСЖ" разгромил "Интер" со счётом 5:0 и забрал в свой музей трофей Лиги чемпионов.

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Джузеппе Маротта Лига чемпионов Интер (Милан) “ПСЖ”
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Источник:
Inter
Опубликовал: Денис Снигур
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